Суд постановил обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество бывшего депутата алтайского Заксобрания Максима Степина. Иск о взыскании против экс-парламентария подала краевая прокуратура. Информацией об этом поделился «Банкфакс».

В доход государства по решению суда обратили квартиру в Новосибирске, апартаменты в Сочи, а также парковочное место в Барнауле и автомобиль Range Rover. Причем последний, как сообщается, был намеренно приведен собственником в непригодное для эксплуатации состояние — теперь вместо него с Максима Степина взыщут денежный эквивалент стоимости внедорожника.

Сообщается, что претензии к Степину возникли после проверки его декларации о доходах — выяснилось, что стоимость перечисленного выше имущества, приобретенного экс-депутатом в 2018-2020 годах, превысившая 15 миллионов рублей, оказалась заметно выше задекларированных им и его семьей доходов. Сообщается, что судебное решение вступило в силу, ключи от объектов недвижимости, изъятых у экс-депутата, уже переданы Росимуществу. Сказано также, что из-за данного коррупционного нарушения Степин был исключен из «Единой России».

Ранее мы рассказывали, что в республике Алтай суд постановил взыскать в доход государства почти 3 миллиона рублей неподтвержденного дохода с бывшего сотрудника регионального министерства внутренних дел.