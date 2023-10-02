Двое полицейских из Тувы отправятся в колонию строгого режима за преступление, совершенное 15 лет назад

Павел Ганьшин
 
Приговор
Изображение от Racool_studio на Freepik

Бывшие сотрудники уголовного розыска из республики Тыва получили 36 лет колонии строгого режима на двоих за совершенное с особой жестокостью в 2008 году убийство задержанного. Информацию об этом распространила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как следует из сообщения, в 2008 году тогдашний начальник отдела уголовного розыска Кызыла и его подчиненный вывезли задержанного ранее по подозрению в краже мужчину на пустырь, где и произошло убийство. Старший из силовиков требовал от задержанного извинений за угрозы в адрес его семьи, высказанные ранее в ходе допроса в УВД. Не получив желаемого, он избил закованного в наручники мужчину, после чего облил его бензином и поджег.

Второй полицейский, присутствовавший при этом, как указано в сообщении прокуратуры, «из чувства сострадания и желания скорее прекратить мучения горевшего» ударил его молотком по голове, что и стало причиной смерти.

Верховный суд республики Тыва приговорил бывшего начальника угрозыска Кызыла к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишил его специального звания полковника. Второй участник преступления отправится в колонию строгого режима на 17 лет.

Ранее мы сообщали, что виновник гибели известного новосибирского журналиста пытается выйти на свободу.

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