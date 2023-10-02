Экс-главе поселка Линево в Новосибирской области дали условный срок за хищение

Павел Ганьшин
 
Ландайс
Яков Ландайс. Фото Михаила Перикова

Суд постановил приговор по уголовному делу бывшего главы администрации рабочего поселка Линево Якова Ландайса. На этот раз экс-чиновник признан виновным в присвоении или растрате в особо крупном размере. Информация о приговоре появилась на сайте Искитимского райсуда Новосибирской области.

Как сказано в сообщении, суд установил, что в бытность главой администрации Линево Яков Ландайс передал в собственность третьему лицу муниципальную квартиру без каких-либо законных оснований. Ущерб от этого преступления составил 2 174 270 рублей — исковое требование о взыскании этой суммы с Ландайса передано на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Суд признал экс-главу поселковой администрации виновным в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Кроме этого, Ландайсу запрещено в течение трех лет занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ранее в этом году Яков Ландайс уже получал условный срок — в январе 2023 все тот же Искитимский райсуд приговорил его к 3 годам лишения свободы без отбывания срока в колонии за превышение должностных полномочий при реализации муниципальных контрактов. Областная прокуратура в июле обжаловала это решение, требуя назначить экс-чиновнику реальное наказание, но судебная коллегия не удовлетворила апелляцию надзорного ведомства.

Ранее мы сообщали о том, что директор транспортного предприятия в Искитимском районе стал фигурантом уголовного дела из-за незаконных выплат премии самому себе.

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