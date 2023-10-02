Суд постановил приговор по уголовному делу бывшего главы администрации рабочего поселка Линево Якова Ландайса. На этот раз экс-чиновник признан виновным в присвоении или растрате в особо крупном размере. Информация о приговоре появилась на сайте Искитимского райсуда Новосибирской области.

Как сказано в сообщении, суд установил, что в бытность главой администрации Линево Яков Ландайс передал в собственность третьему лицу муниципальную квартиру без каких-либо законных оснований. Ущерб от этого преступления составил 2 174 270 рублей — исковое требование о взыскании этой суммы с Ландайса передано на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Суд признал экс-главу поселковой администрации виновным в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Кроме этого, Ландайсу запрещено в течение трех лет занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ранее в этом году Яков Ландайс уже получал условный срок — в январе 2023 все тот же Искитимский райсуд приговорил его к 3 годам лишения свободы без отбывания срока в колонии за превышение должностных полномочий при реализации муниципальных контрактов. Областная прокуратура в июле обжаловала это решение, требуя назначить экс-чиновнику реальное наказание, но судебная коллегия не удовлетворила апелляцию надзорного ведомства.

Ранее мы сообщали о том, что директор транспортного предприятия в Искитимском районе стал фигурантом уголовного дела из-за незаконных выплат премии самому себе.