Сумма выданных автокредитов в Сибири увеличилась на 90%

Количество выданных в Сибири кредитов на автомобили увеличилась за год на 90% — до 70 млрд.рублей. Эксперты объяснили, с чем связан рекордный рост.

В январе-августе 2023 года в Сибирском федеральном округе (СФО) было выдано автокредитов на сумму 69,69 млрд. рублей или на 89% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе 2022 года – 39,77 млрд. рублей). Всего в стране выдано автокредитов на сумму 762,6 млрд. рублей или на 76,2% больше, чем годом ранее. Рост стал рекордным за все время наблюдений. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) в ответ на запрос «Континента Сибирь». Статистика основана на данных 4000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-августе 2023 года был отмечен в Москве (69,6 млрд. руб.), Московской области (53,8 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (45,9 млрд. руб.), Краснодарском крае (34,7 млрд. руб.) и Республике Татарстан (34,2 млрд. руб.). В Сибири наибольшее количество автокредитов выданов в Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае. При этом лидерами по росту оказались Республики Тыва и Хакасия.

Динамика объема выданных автокредитов в регионах СФО в январе-августе 2023г.по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, % По регионам январь-август 2022,млрд. руб. январь-август 2023,млрд. руб. Изменение, в % Алтайский край 3,81 6,61 73,6% Иркутская область 5,75 9,02 56,7% Кемеровская область 7,17 12,71 77,2% Красноярский край 7,51 12,47 66,1% Новосибирская область 7,12 11,92 67,4% Омская область 4,23 8,08 91,2% Республика Алтай 0,36 0,64 80,4% Республика Тыва 0,80 2,15 169,9% Республика Хакасия 1,00 2,09 110,1 Томская область 2,02 4,00 97,7%

«Существенный рост суммы выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом обусловлен эффектом низкой базы в связи с падением выдачи весной 2022 года, — полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Увеличение объемов автокредитования в последнее время также объясняется возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит отметить и рост среднего размера автокредита, который также демонстрирует рекордные значения в последние месяцы».

Напомним, что ранее управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин рассказал в интервью «Континенту Сибирь», что объем автокредитования в ВТБ в этом году он вырос более чем в четыре раза. Банкир объяснил, какие машины стали выбирать сибиряки.