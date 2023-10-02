Сумма выданных автокредитов в Сибири увеличилась на 90%

Количество выданных в Сибири кредитов на автомобили увеличилась за год на 90% — до 70 млрд.рублей. Эксперты объяснили, с чем связан рекордный рост.
В январе-августе 2023 года в Сибирском федеральном округе (СФО) было выдано автокредитов на сумму 69,69 млрд. рублей или на 89% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе 2022 года – 39,77 млрд. рублей). Всего в стране выдано автокредитов на сумму 762,6 млрд. рублей или на 76,2% больше, чем годом ранее. Рост стал рекордным за все время наблюдений. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) в ответ на запрос «Континента Сибирь». Статистика основана на данных 4000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ.
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-августе 2023 года был отмечен в Москве (69,6 млрд. руб.), Московской области (53,8 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (45,9 млрд. руб.), Краснодарском крае (34,7 млрд. руб.) и Республике Татарстан (34,2 млрд. руб.). В Сибири наибольшее количество автокредитов выданов в Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае. При этом лидерами по росту оказались Республики Тыва и Хакасия.
|По регионам
|январь-август 2022,млрд. руб.
|январь-август 2023,млрд. руб.
|Изменение, в %
|Алтайский край
|3,81
|6,61
|73,6%
|Иркутская область
|5,75
|9,02
|56,7%
|Кемеровская область
|7,17
|12,71
|77,2%
|Красноярский край
|7,51
|12,47
|66,1%
|Новосибирская область
|7,12
|11,92
|67,4%
|Омская область
|4,23
|8,08
|91,2%
|Республика Алтай
|0,36
|0,64
|80,4%
|Республика Тыва
|0,80
|2,15
|169,9%
|Республика Хакасия
|1,00
|2,09
|110,1
|Томская область
|2,02
|4,00
|97,7%
«Существенный рост суммы выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом обусловлен эффектом низкой базы в связи с падением выдачи весной 2022 года, — полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Увеличение объемов автокредитования в последнее время также объясняется возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит отметить и рост среднего размера автокредита, который также демонстрирует рекордные значения в последние месяцы».
Напомним, что ранее управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин рассказал в интервью «Континенту Сибирь», что объем автокредитования в ВТБ в этом году он вырос более чем в четыре раза. Банкир объяснил, какие машины стали выбирать сибиряки.