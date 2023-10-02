Режим «черного неба», означающий повышенное содержание загрязняющих примесей в атмосферном воздухе, объявлен в Новосибирске. Он продлится до вечера грядущей среды. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Объявление режима «черного неба» связано с тем, что условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере города будут неблагоприятными — по сообщению ведомства, ситуации присвоена I степень опасности. Также упоминается, что в период с третьего по шестое октября в некоторых районах Новосибирской области ожидается повышенная пожароопасность 4 класса.

Прогноз погоды на ближайшие пару дней следующий: слабый юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, температура около нуля градусов ночью и 12…15 градусов тепла днем. В четверг ожидается небольшое усиление ветра, которое, вероятно, поможет воздуху в городе стать чище.

Пару недель назад синоптики уже объявляли метеоусловия в Новосибирске неблагоприятными — о введении режим «черного неба» последний раз сообщалось 16 сентября.