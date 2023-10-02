Виновник гибели известного новосибирского журналиста пытается выйти на свободу

В Первомайский районный суд города Новосибирска поступило ходатайство о замене неотбытого наказания в виде лишения свободы принудительными работами от осужденного Никиты Лазькова, по вине которого в 2020 году погиб журналист Антон Лучанский. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Осужденный уже обращался в Первомайский районный суд города Новосибирска в апреле 2022 года с аналогичным ходатайством, суд 17 июня 2022 производство по ходатайству осужденного Н. Лазькова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — прекратил. Судебное заседание о рассмотрении ходатайства Лазькова назначено на 16 октября 2023 года в 11-00», — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 30 марта 2020 года находившийся, как установил суд, в состоянии наркотического опьянения Лазьков, управлявший автомобилем Mercedes-Benz Е200 CDI, сбил выходящего из трамвая известного новосибирского журналиста Антона Лучанского, позднее скончавшегося от полученных травм в больнице.

Суд приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Также суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что депутата из Бердска Светлану Уварову сбил пассажирский автобус.