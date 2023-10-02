В Арбитражный суд (АС) Новосибирской области подано, но пока оставлено без движения заявление о несостоятельности ООО «Новосибирская макаронная фабрика». Иск направила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17, информация о заявлении доступна на сайте суда.

Согласно опубликованной на сайте АС информации, сумма задолженности макаронной фабрики составляет, без малого, 1 490 000 рублей. Заявление о признании предприятия банкротом было подано 22 сентября, спустя неделю суд определил оставить иск без движения, поскольку обнаружились нарушения пунктов 1 и 3 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса. Они выражались в том, что истец не приложил к заявлению уведомление о том, что копия иска была направлена должнику, а также не предоставил необходимые налоговые декларации, требования об уплате налога и прочие документы, на которых и основаны требования истца в лице ФНС.

Суд определил, что заявление о банкротстве макаронной фабрики останется без движения, а истцу дано время до 27 октября этого года на устранение выявленных нарушений и представления в суд запрошенных документов. В противном случае исковое заявление о банкротстве будет возвращено заявителю.

Зарегистрированное в 2014 году в Новосибирске ООО «Новосибирская макаронная фабрика», согласно данным Rusprofile, стало правопреемником ОАО с тем же названием, созданного в 2008 году и 6 лет спустя реорганизованного в нынешнее юридическое лицо. С 3 октября 2022 года генеральным директором макаронной фабрики с одним сотрудником в штате является Александр Мензанарь. За 9 лет предприятие ни разу не показало прибыли: чистый убыток варьировался в размерах от 644 тысяч рублей в 2016 году до 8,5 миллионов рублей в 2021-м. За прошлый год фабрика показала 4,1 миллиона рублей убытка при выручке в 3,5 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что налоговая подала иск о признании банкротом новосибирского агропромышленного распределительного центра «Мандарин», в число собственников которого входит Эдуард Таран.