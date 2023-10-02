Лицей №22 в поселке городского типа Бачатский Беловского городского округа, где учатся почти 600 детей, модернизирован по региональной программе «Моя новая школа». Здание 1963 года постройки капитально отремонтировано впервые за 60 лет при участии УК «Кузбассразрезуголь». На эти цели, как сообщает пресс-служба компании, было выделено 130 млн рублей.

«Наши предприятия являются градообразующими для территорий своего присутствия, поэтому социальная политика «Кузбассразрезугля» направлена на комплексное развитие шахтерских городов и поселков. Здесь, в Бачатском, живут наши сотрудники, растут их дети. В обновленном лицее у школьников есть все возможности для реализации в учебе и творчестве. По своему оснащению, безопасности и комфорту теперь он не уступает лучшим образовательным учреждениям Кузбасса», — отметила директор по персоналу и общим вопросам УК «Кузбассразрезуголь» Евгения Бажина.

Масштабную реконструкцию трехэтажного образовательного учреждения провели всего за год. Строители обновили кровлю и инженерные сети, потолочные перекрытия, заменили полы, окна, привели в порядок фасад и отремонтировали учебные кабинеты. После модернизации в лицее появились новые учебные классы с современным оборудованием для занятий информатикой, робототехникой и для дополнительного образования по естественнонаучному направлению – агроэкологии. Для учащихся с особенностями здоровья создана доступная среда и оборудован учебно-бытовой блок.

В образовательном учреждении оборудованы современные пространства для дополнительных занятий, творчества и личностного развития школьников. В одном из учебных классов создана именная аудитория УК «Кузбассразрезуголь», где школьники смогут больше узнать о горном деле, основных профессиях угольной промышленности и о своих легендарных земляках – героях шахтёрского труда, которые внесли значительных вклад в развитие отрасли.

В модернизированном конференц-зале будет работать «Школа юного стратега», отремонтированы театральная студия с гримерной и костюмерной, библиотека, появилось свое библиокафе, где ученики смогут встречаться в неформальной обстановке. Также построена новая оранжерея с большой коллекцией растений, а на благоустроенном школьном дворе появился автогородок, велопарковки и безопасные игровые площадки.