Управлением проекта «Тайм Парк Апартаменты» ГК «Расцветай» будет заниматься профессиональная сервисная компания «ГОСТИНИЦ.NET», которая представлена сетью апарт-отелей в Новосибирске с объёмом более 250 номеров. Сервисная компания обеспечивает инвесторам возможность ежегодного дохода до 420 000 рублей* без необходимости личного участия в процессе управления апартаментами.

Приобретение апартаментов на фоне нестабильной экономической ситуации можно рассмотреть в качестве инструмента для сохранения денег и получения пассивного дохода.

«В настоящее время апартаменты относятся к тому небольшому числу сегментов рынка, где есть возможность получать доход. Мотивов для приобретения такой недвижимости несколько. В целом ее покупают конечные покупатели, апарты можно рассматривать как первое жилье или квартиру для «пиджака» — это те, у кого есть дом за городом, но они много времени проводит в мегаполисе. Это может быть вариантом совмещения жилья и офиса для начинающих индивидуальных предпринимателей. Многим апарты интересны для сдачи в аренду – это такой «ленивый бизнес», так как все организационные вопросы берет на себя сервисная компания», — рассказывает аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

«ГОСТИНИЦ.NET» экспертно занимается управлением апартаментов. Сервисная компания выполняет ремонтно-отделочные работы, комплектацию юнита мебелью и техникой «под ключ», ищет арендаторов и следит за материально-техническим состоянием недвижимости. Даже находясь в другом городе, собственнику «Тайм Парк Апартаментов» можно не волноваться за сохранность имущества.

«Один из критериев хорошей доходности апартаментов — расположение. Наш апарт-комплекс находится рядом со станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская» на центральной магистрали Новосибирска — Красном проспекте. Это центр — административный, культурный, деловой, с уже сложившейся коммерческой, социальной и транспортной инфраструктурой. Арендаторов привлекают именно те места, куда необходимо приезжать по делам: медицинское обслуживание, внутренний туризм, обучение, деловые встречи. Специфика локации этому способствует: здесь удобно арендовать жилье на длительный срок или останавливаться на несколько суток тем, кто в Новосибирске проездом или командировке», — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Офис продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165 гкрасцветай.рф

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* Подробности по телефону +7 (383) 255-00-83 в офисах продаж компании.

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