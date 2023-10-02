На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области временно исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Денис Архипов доложил о готовности объектов благоустройства в Новосибирской области.

Мероприятия проводятся в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году по федеральной и областной программам благоустраивается 400 объектов. Это рекордные цифры. На большинстве объектов работы завершены или находятся в высокой степени готовности. Но есть три проблемных территории, которые заслуживают особого внимания: южный въезд в село Усть-Тарка, участок поймы реки Каменка в Новосибирске, экопарк в городе Обь. Работы здесь ежедневно контролируются министерством, при нарушении контрактных сроков к подрядчикам применят штрафные санкции.

«Похоже, подрядчиков в сфере благоустройства мы перегрузили работой точно так же, как перегрузили строителей в сфере создания новых социальных объектов, или заказчики в отдельных муниципалитетах не справляются с тем объёмом работ по благоустройству, который обеспечен финансированием. Сейчас идёт формирование бюджета, есть время до первого снега для того, чтобы «подтянуть» работы или принять решение о расторжении контрактов с недобросовестными подрядчиками и перенести завершение работ на следующий год, когда погода позволит сделать всё без ущерба для качества», — отметил Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул: если подрядчики не справляются с таким большим объёмом работ по благоустройству и часть из них придётся перенести на следующее лето, бюджетные средства этого года будут перенаправлены на другие приоритетные направления, например, на дорожное строительство.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заверил Андрея Травникова, что в этом году стопроцентно будут завершены работы по благоустройству в Нарымском и Первомайском скверах, работы на «Сибирь-Арене» завершены. В пойме реки Каменка муниципалитет столкнулся со сложностями при разработке проектно-сметной документации, и в этом году объект сдан не будет.

На реализацию 400 объектов благоустройства в 2023 году предусмотрено 2 млрд 235 млн рублей. 188 объектов благоустраиваются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, благоустраивается большое количество территорий за счёт средств областного бюджета: 157 наказов депутатов Заксобрания в сфере благоустройства; 58 объектов проекта «Территория детства». 6 объектов создаются по поручению губернатора.