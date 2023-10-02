«Аэрофлот» открывает рейсы в ОАЭ из Новосибирска

С 23 декабря 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» начнёт выполнять регулярные рейсы по направлению Новосибирск – Дубай (Аль-Мактум). Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на воздушном судне Boeing 737, сообщают в пресс-службе международного аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина.

Рейсы SU 845 вылетают из Новосибирска по вторникам и субботам в 10:30 и прибывают в Дубай в 13:45. Рейсы SU 844 отправляются из Дубая по пятницам в 15:10 и прибывают в Новосибирск в 23:55, а по понедельникам отправляются в 14-35 и прибывают в Новосибирск в 23:20. Продажа авиабилетов на новый рейс уже открылась.

Напомним, что в марте текущего года прямые рейсы из Новосибирска в Дубай также открыла авиакомпания S7 Airlines, до этого их осуществляла только авиакомпания Flydubai.

Накануне авиаперелет Новосибирск-Дубай задержали на 30 часов из-за того, что российская сторона не могла получить разрешение на выполнение рейса.