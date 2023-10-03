Якутские рестораторы откроют заведение в центре Новосибирска

Как стало известно «Континенту Сибирь», якутский ресторатор Мария Егорова вместе с партнерами выходит в Новосибирск. По предварительной информации, заведение планируется к запуску на Красном проспекте рядом с часовней в помещении, которое ранее занимала «Своя компания».

«По образованию я учитель математики, но волею судьбы попала в общепит: в студенческие годы много работала — и полы мыла, и менеджером была, а работа мечты — кредитный эксперт в банке. И вот в 22 года стала директором элитного в то время ресторана, и долгое время работала управляющей ресторанного комплекса «Муус Хайа» (г. Якутск). После замужества мы с моим мужем-физиком начали вместе заниматься предпринимательством. А начиналось все с кофе-точки. Я тогда подумать и не могла, что дочка доярки скоро станет соучредителем сразу нескольких проектов. Мы с мужем команда. Юрий ответственен за техническую часть и реализацию, я — за коммуникацию и эмоции», — рассказывала в соцсетях о своем пути в ресторанном бизнесе Мария Егорова.

На сегодня в ее портфеле — ресторан современной якутской кухни «РекаОзероЛес», семейный ресторан «Шпинат&Мясо», азиатское бистро «Китай город», а также франчайзинговые заведения «Шашлыкофф», «Вилка Ложка», «Синнабон». Ранее в портфеле группы также был фрачайзинговый ресторан «Своя компания».

Как стало известно «Континенту Сибирь», Мария Егорова планирует выйти в Новосибирск. Ее ресторан, по предварительным данным, будет располагаться в здании на пересечении Красного проспекта и ул. Максима Горького рядом с часовней. С 2000 по 2015 год эту локацию площадью около 600 кв. м занимал ресторан «Сибирская тройка», после этого — заведение уральской сети «Своя компания», а после проведенного ребрендинга — «Рестораны большого города Китчен». В первой половине 2022 года все четыре ресторана этой сети закрылись, и площадка пустовала.

О том, какое именно заведение Мария Егорова откроет в Новосибирске, пока не сообщается. Предположительно речь может идти о ресторане грузинской либо итальянской кухни.

Напомним, что в 2023 году основатели ресторана «Lambic Новосибирск» открыли на пересечении Красного проспекта и ул. Максима Горького винный бар Pinot.