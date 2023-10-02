Прокуратура требует аннулировать договор дарения «Платинум Арены» Красноярскому краю

Арбитражным судом Красноярского края принято к производству исковое заявление прокуратуры Свердловского района города Красноярска о признании недействительным договора дарения краю спортивного комплекса «Платинум Арена». Прокуратура требует вернуть сооружение в собственность дарителя и отменить государственную регистрации права собственности региона на него. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как следует из искового заявления, прокуратурой проведена проверка соблюдения градостроительных норм при эксплуатации спортивного комплекса «Платинум Арена». По мнению ведомства, дарителем (АО «Платинум Арена») умышленно скрыто техническое состояние спортивного сооружения передаваемого в дар Красноярскому краю. Принятие в государственную собственность края объекта с существенными строительными недостатками влечет дополнительную нагрузку для бюджета региона.

В обоснование заявленных требований прокуратура ссылается на данные технического обследования спортивного комплекса, согласно которым эксплуатация здания в прежнем режиме недопустима (состояние монолитных плит перекрытия имеет пластические деформации (наблюдается увеличение ширины перекрытия силовых трещин), поэтому владельцу объекта рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий).

Предварительное судебное заседание назначено на 23 октября 2023 года в здании Арбитражного суда Красноярского края.

Напомним, что на Красноярском экономическом форуме в 2014 году было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством края и ООО «Русская Платина», в котором была закреплена инициатива основного собственника компании Мусы Бажаева построить в Красноярске спортивно-зрелищный комплекс и, после ввода в эксплуатацию, передать его региону.

«Платинум Арена» построена в микрорайоне «Тихие зори» около четвертого моста через Енисей. Это самый вместительный ледовый объект Красноярска, рассчитанный на 7 тыс. зрителей. В состав комплекса входят ледовая площадка размером 60х30 м, а также залы хореографии и силовой подготовки, комнаты для переодевания с душевыми, помещения для судей и тренеров, медицинские и административные кабинеты и др.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что антимонопольщики нашли нарушение в торгах по услугам клининга для «Сибирь-Арены».