По итогам сентября 2023 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
В Новосибирской области ожидаются минусовая температура и мокрый снег
Синоптики рассказали, когда в Новосибирской области температура опустится ниже нуля. Также ожидается мокрый снег.
В центре Новосибирска на пересечении улиц Ленина и Урицкого появится новое заведение общепита
В Новосибирске временно закрылся паб Sherwood&Burgers, располагавшийся на пересечении Ленина и Урицкого. Согласно объявлению, размещенному на входе, заведение не будет работать до 14 сентября.
СГК: отопительный сезон в Новосибирске начнется по решению мэра
В Новосибирске на семи объектах замены теплосетей из запланированного 31 подрядчики СГК завершили работы полностью. По остальным участкам в ближайшие дни трубы будут готовы к транспортировке теплоносителя.
Какое из запущенных в Новосибирске в 2023 году заведений можно назвать «Открытием года»?
«Континент Сибирь» предлагает своим читателям проголосовать за открывшееся в Новосибирске с начала года заведение, которое внесло наибольший вклад в ресторанную сферу города.
«Сибирь» проиграла третий матч подряд: болельщики требуют принятия кардинальных мер
15 сентября новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел третье подряд поражение в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду сочинского дворца спорта «Большой» сибиряки уступили местному ХК «Сочи» со счетом 4 : 2. Отчет о матче опубликован на официальном сайте КХЛ.