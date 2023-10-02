По итогам сентября 2023 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

В Новосибирской области ожидаются минусовая температура и мокрый снег

В Новосибирской области ожидаются минусовая температура и мокрый снег
Фото из архива «Континента Сибирь»

Синоптики рассказали, когда в Новосибирской области температура опустится ниже нуля. Также ожидается мокрый снег.

В центре Новосибирска на пересечении улиц Ленина и Урицкого появится новое заведение общепита

SHERWOOD
Фото автора

В Новосибирске временно закрылся паб Sherwood&Burgers, располагавшийся на пересечении  Ленина и Урицкого. Согласно объявлению, размещенному на входе, заведение не будет работать до 14 сентября.

СГК: отопительный сезон в Новосибирске начнется по решению мэра

СГК: отопительный сезон в Новосибирске начнется по решению мэра
Максим Рябенко. Фото: sibgenco.online

В Новосибирске на семи объектах замены теплосетей из запланированного 31 подрядчики СГК завершили работы полностью. По остальным участкам в ближайшие дни трубы будут готовы к транспортировке теплоносителя.

Какое из запущенных в Новосибирске в 2023 году заведений можно назвать «Открытием года»?

Ресторан
Фото компании «Аквабайт»

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям проголосовать за открывшееся в Новосибирске с начала года заведение, которое внесло наибольший вклад в ресторанную сферу города.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд: болельщики требуют принятия кардинальных мер

Дэвид Немировски
Дэвид Немировски. Фото: официальный сайт ХК «Сочи»

15 сентября новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел третье подряд поражение в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду сочинского дворца спорта «Большой» сибиряки уступили местному ХК «Сочи» со счетом 4 : 2. Отчет о матче опубликован на официальном сайте КХЛ.

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