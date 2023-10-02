По итогам сентября 2023 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Синоптики рассказали, когда в Новосибирской области температура опустится ниже нуля. Также ожидается мокрый снег.

В Новосибирске временно закрылся паб Sherwood&Burgers, располагавшийся на пересечении Ленина и Урицкого. Согласно объявлению, размещенному на входе, заведение не будет работать до 14 сентября.

В Новосибирске на семи объектах замены теплосетей из запланированного 31 подрядчики СГК завершили работы полностью. По остальным участкам в ближайшие дни трубы будут готовы к транспортировке теплоносителя.

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям проголосовать за открывшееся в Новосибирске с начала года заведение, которое внесло наибольший вклад в ресторанную сферу города.

15 сентября новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел третье подряд поражение в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду сочинского дворца спорта «Большой» сибиряки уступили местному ХК «Сочи» со счетом 4 : 2. Отчет о матче опубликован на официальном сайте КХЛ.