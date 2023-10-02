Новосибирцам частично откроют проход в Первомайский сквер

Ольга Степанова
 
Новосибирцам частично откроют проход в Первомайский сквер
Фото из телеграм-канала Анны Терешковой

Жителям Новосибирска сегодня вечером, 2 октября, частично откроют проход в Первомайский сквер, где в настоящий момент продолжается комплексная реконструкция. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Речь идет о проходе от Краеведческого музея до метро. По словам Терешковой, подрядчик уже начал монтировать освещение. Работы переносятся на наружный контур сквера — тротуар.

«С понедельника приступаем к ремонту фонтана Мишка», — подчеркнула вице-мэр.

Напомним, что дизайн-проект реконструкции Первомайского сквера был подготовлен ещё в 2021 году, с ним можно ознакомиться на городском портале «Зелёный Новосибирск». Завершить работы по благоустройству планируется до 15 октября текущего года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какие изменения ждут бульвар на Красном проспекте в Новосибирске.

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