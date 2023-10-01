Новый терминал барнаульского аэропорта планируется построить в 2025 году

В Алтайском крае прошло первое установочное совещание по организации строительно-монтажных работ нового аэровокзального комплекса в Барнауле. В ходе мероприятия были обсуждены организационные и технические вопросы, совместное взаимодействие, также был проведен осмотр площадки будущего строительства, сообщают в пресс-центре правительства региона.

В совещании приняли участие руководство министерства транспорта Алтайского края, генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков, руководитель АО «Авиапредприятие «Алтай» Виталий Архипенко, представитель генерального подрядчика АО «МСУ-1» Владимир Гришкин, строительный контроль, технический заказчик и другие.

В настоящий момент ведутся работы по мобилизации генерального подрядчика на объекте, при выполнении строительно-монтажных работ Международный аэропорт Барнаул имени Г.С. Титова функционирует в штатном режиме. Завершить строительство нового терминала планируется в 2025 году.

Новый терминал аэропорта Барнаула, изначально позиционировавшийся как международный, в итоге будет обслуживать внутренние авиалинии. Согласно проекту, новое здание будет иметь площадь 9,8 тыс. кв. м. По расчетам властей, новый терминал сможет обслуживать порядка 600 пассажиров в час, в нем будут оборудованы 30 стоек регистрации, автоматическая камера хранения багажа, комфортные залы ожидания и три выхода на посадку с телетрапами. Работы по строительству терминала должны начаться сразу по завершении торгов, а ввести новое здание в эксплуатацию по условиям контракта необходимо не позднее 10 июля 2025 года.

Ранее мы сообщали о том, что проект нового терминала барнаульского аэропорта получил одобрение Главгосэкспертизы.