В Новосибирске объявлен поиск подрядчика для поставки комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, комплексы будут установлены около домов № 13, 15, 17, 22, 33, 41 и 48 на Красном проспекте, они будут фиксировать такие нарушения, как движение по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе; управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; и другие.

Заказчиком устройств выступает ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения». Подать заявки на участие можно до 9 октября текущего года, оборудование необходимо в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

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