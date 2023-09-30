Рейс S7 Новосибирск-Дубай вылетел спустя 30 часов

Авиаперелет Новосибирск-Дубай задержали на 30 часов из-за того, что российская сторона не могла получить разрешение на выполнение рейса.

Самолет S7 из Новосибирска в Дубай вылетел спустя 30 часов задержки. На это обратила внимание Ассоциация туроператоров (АТОР) России. По информации АТОР, рейс № 5785 вылетел из Толмачево после обеда 30 сентября, тогда как дата отправки была назначена на 8:30 днем ранее (местное время). Задержка была связана с ожиданием разрешения российских властей на выполнение рейса.

«Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, которые оперируют лизинговыми самолетами от «дочек» ГТЛК (Государственной транспортной лизинговой компании —«КС»), не летать на них за границу, кроме Турции и Белоруссии. В частности, ограничения затронули вылеты S7», — пояснила ситуацию АТОР в своем ТГ-канале.

Напомним, что ранее совладелица S7 Татьяна Филева рассказала, что выручка новосибирского хаба достигла московских показателей.