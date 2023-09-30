Власти предложили способ эвакуации экстренно севшего под Новосибирском самолета

Экстренно севший под Новосибирском самолет планируется эвакуировать в ближайшие месяцы. На данный момент прорабатываются варианты, среди них — поднятие судна по подмерзшему грунту.

Власти прорабатывают вопрос об эвакуации из Убинского района Новосибирской области Airbus A320. Среди возможных вариантов названо поднятие судна в воздух по подмерзшему грунту после выравнивания поля. Об этом ТАСС сообщил глава района Олег Конюк.

«Такой вариант есть — договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлетно-посадочную полосу оставил и не пахал, выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить [для последующего замерзания] <…> и взлететь», — рассказал Олег Конюк, уточнив, что такое возможно с наступлением холодов.

Глава района добавил, что длина поля составляет 4,5 км, что делает его пригодным для взлета. Также рассматриваются такие варианты, как разбора самолета, сняв с него все необходимые детали и двигатель, и перевозка авиалайнера на тралах — полуприцепах, перевозящих грузы.

Олег Конюк рассказал, что к месту нахождения самолета уже привезены детали для установки ограждения. Сейчас самолет находится на шпалах, в дальнейшем мастера планируют вывесить его и оценить, в каком состоянии находится шасси. Ожидается, что самолет пробудет на месте вынужденной посадки еще два месяца.

Напомним, что Airbus A320 сел под Новосибирском 12 сентября по время рейса Сочи-Омск. Из-за неполадок пилоты были вынуждены экстренно посадить самолет. Компания-перевозчик «Уральские авиалинии» сообщила, что на данный момент идет ремонт и замена частей самолета.