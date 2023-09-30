Выручка новосибирского хаба S7 сравнялась с московской

Выручка S7 от рейсов из Новосибирска в 2023 году приблизилась к выручке московского хаба. Об этом рассказала совладелица авиационной компании Татьяна Филева на саммите FWD. Woman Summit.

«В 2016 году мы уже были в Москве, мы уже были не «Сибирь», а S7, и настало немножко другое время, и мы тогда поняли: чтобы сделать свою уникальную нишу, нужно идти обратно в регион. Тогда мы взяли региональные самолеты Embraer и поняли, что нам пора возвращаться домой в Новосибирск, и мы начали еще более активно развивать новосибирский хаб. Например, этим летом выручка из новосибирского хаба у нас сопоставима с московским (хабом — прим. «КС»)», — сообщила Татьяна Филева. Ее слова приводит Интерфакс.

Предпринимательница уточнила, что результата удалось добиться благодаря тому, что компания связала большое количество городов авиасообщением, минуя Москву. По словам бизнесвумен, если соосновательница S7 Наталья Филева занималась переходом из регионов в столицу, то Татьяна свою нынешнюю задачу видит в том, чтобы «уйти в регионы и искать там опору».

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа, включает пассажирские авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» и вспомогательные структуры. Базируется в новосибирском аэропорту «Толмачево» и московском «Домодедово». Группа основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

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