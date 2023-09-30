Суд принял решение изъять в пользу государства оборонный завод Эдуарда Тарана

Оборонный завод в Ростовской области, входящий в РАТМ-Холдинг, будет передан государству. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Ярославской области.

Арбитражный суд Ярославской области вынес решение об изъятии в пользу государства акций ПАО «Ростовский оптико-механический завод» («РОМЗ»). Согласно решению суда, 14,6 тыс обыкновенных и 598,7 тыс привилегированных акций, находящихся в собственности ООО «СибМир» и 8,9 тыс обыкновенных акций — АО «ИсНов» будут изъяты у предприятий. Компании входят в холдинг новосибирского бизнесмена Эдуарда Тарана.

«При отсутствии решения о приватизации «РОМЗ», принятого в установленном законом порядке, все действия по его акционированию и последующему совершению в процедуре приватизации сделок с его акциями являются неправомерными, а также нарушающими имущественные права государства. При этом возражения ответчиков и третьих лиц, а также представленные в их обоснование доказательства не имеют правового значения», — говорится в решении суда.

Доводы о том, что федеральным органам было известно о состоявшейся приватизации, суд признал несостоятельными, «поскольку не опровергают доводы Генеральной прокуратуры об отсутствии волеизъявления Российской Федерации в лице уполномоченного органа — Правительства Российской Федерации на приватизацию «РОМЗ». В соответствии с этим Арбитражный суд Ярославской области посчитал, что государственное имущество выбыло из владения РФ незаконно и все последующие сделки с ним не могут быть признаны, а отдельные этапы приватизации «РОМЗ» и продажа акций не требуют правовой оценки.

В деле указано, что решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Втором арбитражном апелляционном суде в месячный срок со дня его принятия.

Ранее об изъятии акций оборонного-промышленного завода стало известно в начале августа 2023 года. Тогда суд наложил арест на все акции, находящиеся во владении ООО «Сибмир» и АО «ИсНов», и любое имущество «РОМЗ».

Напомним, что в Новосибирске подан иск о признании банкротом другого предприятия, которым владеет Эдуард Таран — речь идет о агропромышленном распределительном центре «Мандарин».