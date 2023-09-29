В Омской области могут появиться новые лесоперерабатывающие предприятия. Новые производства с объемом инвестиций более пяти миллиардов рублей на севере региона планирует запустить крупнейшее лесопромышленное предприятие Томской области. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Агентства развития и инвестиций Омской области.

Сообщается, что инвестировать в новые производственные мощности изъявила желание компания «Томлесдрев», чьим основным направлением является комплексная переработка древесины. На прошедшем 29 сентября совещании с участием представителей областного правительства инвестору представили три земельных участка на севере Омской области, на которых возможно разместить производственные объекты и предоставили информацию о лесных участках для заготовки древесины. В северной части региона 94% лесов представлены эксплуатационными категориями, что делает эту область идеальной для размещения деревообрабатывающих производств.

Как следует из сообщения, «Томлесдрев» планирует реализацию двух крупных инвестпроектов в регионе. В новые деревообрабатывающие комплексы компания намерена вложить 5 миллиардов и 500 миллионов рублей. На производства фанеры, которые планируется открыть, в перспективе сможет трудоустроиться до 800 человек. По словам руководителя Агентства развития и инвестиций Омской области Евгения Ковтуна, Омская область ожидает от реализации этих проектов значительного экономического и социального эффекта. Господин Ковтун добавил, что инвестпроекты будут сопровождать специалисты возглавляемой им организации.

ООО «Томлесдрев», чьим основным видом деятельности значится производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов, зарегистрировано в Томске в 2008 году и находится под управлением ООО «Актив», которым руководит Антон Начкебия. За прошлый год предприятие показало 433 миллиона рублей прибыли при 10 миллиардах рублей выручки. По размеру выручки за прошлый год, согласно данным Rusprofile, «Томлесдрев» занял девятое место в отрасли.

Ранее мы сообщали о том, что для пассажирских перевозок в сельской местности власти Омской области закупят автобусы на миллиард рублей.