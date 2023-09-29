Защитную дамбу от затопления в Тулуне Иркутской области, строительство которой регулярно затягивалось, оперативно ввели в строй после принятых прокуратурой мер реагирования. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Иркутской области.

Сообщается, что в ходе надзорных мероприятий ведомство выявило факты несвоевременного исполнения обязательств по государственному контракту, отсутствия надлежащей организации при приемке выполненных работ, наличия строительных недостатков и другие нарушения действующего законодательства, допущенных при работах по возведению дамбы.

Прокуратура приняла меры — внесла представления об исправлении нарушений, а так же инициировала возбуждение дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков).

Прокурорское вмешательство принесло плоды. Подрядчик и субподрядчик увеличили количество рабочих на объекте, устранили строительные недостатки, заказчик подписал необходимые исполнительные и рабочие документы. Одно из должностных лиц, имевших отношение к строительству, было дисквалифицировано на полгода.

Благодаря мерам, принятым надзорным ведомством совместно с органами местной власти, возведение дамбы, которая будет защищать Тулун от затопления в случае выхода из берегов реки Ия завершено и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Ранее мы сообщали, что директор муниципального предприятия в Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела после того, как проверка прокуратуры выявила незаконную выплату им премий самому себе.