В Красноярске началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя краевого правительства Юрия Лапшина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, и бывшего руководителя Краевого транспортного управления Константина Мандрова, которому также инкриминируют взяточничество. Противоправная деятельность фигурантов связана со строительством красноярского метро, сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Первое судебное заседание проходит в Центральном районном суде Красноярска. Государственный обвинитель оглашает суть предъявленного бывшим чиновникам обвинения.

Юрий Лапшин и Константин Мандров обвиняются в превышении должностных полномочий («в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в конце декабря 2019 г. председатель правительства края отдал незаконное указание министру транспорта края обеспечить подписание руководителем подведомственного учреждения работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 млн руб. Во исполнение указаний руководства директор краевого учреждения подписал акт о выполнении КрасноярскТИСИЗ работ с заведомо ложными сведениями.

Помимо этого Константин Мандров обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2020 г. он незаконно получил 5 млн руб. от представителя субподрядчика за подписание документов по проектированию метрополитена с недостатками и дальнейшее покровительство при исполнении контракта.

Юрий Лапшин также обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. По версии следствия, чиновник в отсутствие правовых оснований не утвердил заявку коммерческой организации для создания лесоперерабатывающего производства в Лесосибирске. На подготовку всех документов фирма затратила более 33,5 млн рублей. Вместо этого через несколько месяцев была согласована такая же заявка другого юрлица. Бездействие правительства признано незаконным в суде.

Напомним, что экс-замглавы Росприроднадзора и председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ») Олег Митволь, признавший вину в хищении почти миллиарда рублей при строительстве красноярского метро, приговорен судом к 4 годам и 6 месяцам колонии. В июне 2022 года ему предложили заключить сделку со следствием, дав показания на окружение экс-главы региона Александра Усса.