Для сёл Омской области закупят автобусы на миллиард рублей

Павел Ганьшин
 
Автобусы
Фото из ТГ-канала "Омская область"

Правительство Омской области сообщает о выделении крупной суммы на покупку автотранспорта для сельской местности региона. ТГ-канал регионального правительства сообщает, что на эти нужды направят 1 миллиард рублей.

Сообщается, что на выделенные средства планируют приобрести 164 автобуса для работы в сельской местности региона. Пассажирские машины большого, малого и среднего класса вместимости призваны обеспечивать транспортную доступность жителям сёл, деревень, поселений в муниципальных районах.

В сообщении сказано, что губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил завершить все организационные мероприятия по этому вопросу до конца текущего года. Поступление новых автобусов в регион, согласно поручению Хоценко, должно произойти не позднее 1 февраля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в рамках профильной программы Красноярского края в Норильск поставят 20 новых северобусов.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  