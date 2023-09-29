Правительство Омской области сообщает о выделении крупной суммы на покупку автотранспорта для сельской местности региона. ТГ-канал регионального правительства сообщает, что на эти нужды направят 1 миллиард рублей.

Сообщается, что на выделенные средства планируют приобрести 164 автобуса для работы в сельской местности региона. Пассажирские машины большого, малого и среднего класса вместимости призваны обеспечивать транспортную доступность жителям сёл, деревень, поселений в муниципальных районах.

В сообщении сказано, что губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил завершить все организационные мероприятия по этому вопросу до конца текущего года. Поступление новых автобусов в регион, согласно поручению Хоценко, должно произойти не позднее 1 февраля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в рамках профильной программы Красноярского края в Норильск поставят 20 новых северобусов.