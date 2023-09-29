«Клетка ищет птицу» и «Анатомия падения» — кино на взлете в Новосибирске

Киноклуб новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа» анонсировал в начале октября две ярких премьеры: дебют Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» и мировой блокбастер, победитель Каннского кинофестиваля «Анатомия падения» Жюстин Трие. Фестивальные новинки покажут аудитории киноклуба раньше официального старта проката. Кроме того, зрители смогут обсудить увиденное с авторами и кинокритиками.

«Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой

Выход фильма «Клетка ищет птицу» в прокат в России анонсировала кинокомпания «Пионер». Картина режиссера Малики Мусаевой, ученицы Александра Сокурова, стартует в широком прокате 12 октября, премьерный показ и онлайн-обсуждение с режиссером состоится 2 октября в рамках киноклуба. Кстати, на показах киноклуба фильмы демонстрируются на языке оригинала, что позволяет донести произведение до зрителя в его первозданном виде: «Клетка ищет птицу» будет показана на чеченском языке с русскими субтитрами.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном Берлинском кинофестивале в феврале этого года, лента вошла в программу Encounters. Российская премьера — на Международном кинофестивале «Дух огня»: картина получила главную награду в конкурсе дебютов, а исполнительница главной роли Хадижа Батаева получила приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль.

«Клетка ищет птицу» — режиссерский дебют Малики Мусаевой, выпускницы режиссерской мастерской Александра Николаевича Сокурова (Кабардино-Балкарский государственный университет им. Бербекова). Критики называют фильм «тихим и поэтичным, разрушающим стереотипы» (Forbes), «духоподъемным» («Окколокино»), отмечают «яркий кинопочерк» («КИНО ТВ») Малики.

Сюжет картины рассказывает о юной девушке Яхе, которая живет в маленьком городе и проводит дни со своей подругой Мадиной. Девушки мечтают после окончания школы покинуть родные места и отправиться в большой мир, чтобы жить ту жизнь, которую они выберут себе сами. Старшая сестра Яхи Хеда также мечтает освободиться, но для нее цена свободы очень большая — если она решится на развод, то может потерять связь с сыном. Картина-коллаж историй нескольких женских судеб, в которой каждая пытается отстоять свое право на выбор будущего пути.

«Анатомия падения» Жюстин Трие

Фильм «Анатомия падения» — победитель Каннского кинофестиваля 2023 года, обладатель «Золотой пальмовой ветви» — 19 октября выпускает в российский прокат компания «Про:взгляд», зрители киноклуба «Победы» смогут увидеть картину 9 октября.

Каннский фурор для «Анатомии падения» был только началом, сейчас фильм называют одной из главных картин года. Он собрал восторженные отзывы кинокритиков по обе стороны океана, а в родной Франции заработал внушительную кассу: в кинотеатрах его посмотрели уже более миллиона зрителей. Фильм также анонсирован в качестве претендента на «Оскар» по четырем номинациям: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль» для бенефиса Сандры Хюллер.

По сюжету жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во Французских Альпах?

«Вы можете рассматривать фильм как типичный детектив с поиском ответа на вопрос «Кто это сделал?». Но я считаю, что это в большей степени картина о паре. Мне было интересно использовать судебный процесс по делу об убийстве как предлог, помогающий вскрыть отношения в семье, где есть общий ребенок, но нет общего языка», — считает режиссер фильма Жюстин Трие.

Жюстин Трие — одна из самых заметных постановщиц современного французского кино, ее предыдущие работы неоднократно попадали в программу Канн и номинировались на национальную кинопремию «Сезар». «Анатомия падения» мастерски соединяет черты криминальной драмы, психологического триллера и судебного фарса — по накалу страстей фильм напоминает «Основной инстинкт» Пола Верховена и «Исчезнувшую» Финчера, а детективная интрига с неожиданными поворотами выдержана в лучших традициях Хичкока. Картину, исследующую анатомию падения семейных отношений, критики также сравнивают со «Сценами из супружеской жизни» Бергмана и «Брачной историей» Баумбаха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Долженко, глава кинопрокатной компании «Про:взгляд»:

— Прочитав сценарий, мы сразу крайне высоко оценили его потенциал. Всегда приятно поддерживать репутацию прозорливого к острому материалу и чуткого к тенденциям прокатчика. Вдвойне приятно, что это произошло на десятом, юбилейном году существования нашей компании. Так что мы надеемся повторить успех «Паразитов», который стал не только полноценным зрительским хитом, но и рекордсменом в оскаровской гонке. Мы горды быть проводником картин такого уровня для российского зрителя.