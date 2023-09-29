Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) высадила лесозащитную полосу протяженностью 1 км на границе санитарно-защитной зоны Бачатского угольного разреза в Беловском городском округе Кузбасса. Более 850 лип, берез и сосен, высаженных в два ряда, станут дополнительным зеленым «щитом» для жителей. Информацию об этом предоставила пресс-служба КРУ.

В озеленении приняли участие горняки вместе с семьями, ветераны предприятия, а также жители посёлка. Чтобы многолетние саженцы хорошо прижились и укоренились, при посадках использовали гидрогель, он обеспечит деревьям оптимальный водный режим. Такая технология доказала свою эффективность при наблюдении на экополигоне УК «Кузбассразрезуголь» и сегодня применяется при рекультивации горных отвалов и при озеленении территорий Кузбасса.

«Компания всегда уделяет особое внимание благоустройству и озеленению городов и поселков, где живут наши горняки и их семья. Деревья, которые мы высаживаем сегодня на границе санитарно-защитной зоны разреза, не просто украсят поселок Бачатский – они будут поглощать пыль и способствовать улучшению качества воздуха в поселке. Это часть большой природоохранной программы Компании. В этом году мы стали применять новые средства обработки технологических дорог для снижения пыления, на наших угольных складах используем водные пылеподавляющие пушки и комплексно подходим к решению всех экологических вопросов, связанных с деятельностью наших предприятий», – отметил директор по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.

Сообщается, что в 2023 году в рамках различных экологических акций, работ по рекультивации и лесовосстановлению на территории Кузбасса силами КРУ будут высажены более 1,5 млн деревьев. Площадь биологической рекультивации в этом году охватит около 100 га. Компания также ведёт проектирование и строительство шести новых высокопроизводительных очистных сооружений, внедряет инновационные производственные технологии для снижения влияния на окружающую среду. Всего в этом году на реализацию комплексной природоохранной программы УК «Кузбассразрезуголь» направит более 1 млрд рублей.