TomYumBar откроет еще 2 ресторана в Новосибирске

Основанная в Новосибирске сеть ресторанов паназиатской кухни TomYumBar расширит свое присутствие в Новосибирске. В частности будет запущен ресторан в ТРЦ «Галерея», а также в Академгородке.

Напомним, что сеть семейных паназиатских ресторанов TomYumBar была основана в 2016 году в Новосибирске. Сегодня под этим брендом в России, Казахстане и Узбекистане работает более 30 ресторанов. СEO сети является предприниматель Алексей Макаров.

В конце сентября, как и писал «Континент Сибирь», был открыт TomYumBar в здании Mirotel на площади Маркса. Первоначально на этой площадке располагался франчайзинговый ресторан «Мятный карась» (основатель франшизы — холдинг RestMe, возглавляемый Олегом Ионко), но в этом году Mirotel принял решение закрыть этот проект и открыть на его площадке TomYumBar. Кроме того, Mirotel запустил банкетный холл «Аджикинежаль» на месте закрывшегося ресторана Drovamuka (основатель франшизы — холдинг RestMe, возглавляемый Олегом Ионко).

На сегодня в Новосибирске сеть ведет переговоры о запуске еще двух ресторанов. Один из них планируется запустить в Академгородке. По данным источников «Континента Сибирь», речь может идти о здании на проспекте Академика Лаврентьева, которое принадлежит владельцам Mirotel.

Еще один ресторан откроется на третьем этаже ТРЦ «Галерея», где ранее располагался фудкорт. Напомним, что ранее он был перенесен на 4-ый этаж торгового центра. На сегодня TomYumBar уже работает по франшизе в ТРЦ «Аура» — партнером по этому проекту является основатель ресторана «Южане Горожане» Сергей Ким.

Ранее стало известно, что в ТРЦ «Аура» откроется китайское бистро «Кухня ли».