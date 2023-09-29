Новосибирские школьники смогут бесплатно научиться веб-дизайну

Цифровая экосистема МТС запускает бесплатную образовательную программу в сфере информационных технологий на онлайн-платформе «Поколение М». Школьники со всей России смогут в формате воркшопов освоить все этапы создания веб-сайта. По окончанию обучения участники выполнят практическое задание, которое будет включено в портфолио, и получат сертификат о прохождении курса. Авторы самых ярких проектов будут приглашены на стажировку в МТС.

Онлайн-курс рассчитан на учеников разного уровня подготовки. Программа для начинающих включает основы веб-дизайна: изучение графических инструментов Tilda и Figma, базового дизайна страниц, принципов пользовательского интерфейса и опыта. Для более опытных учеников предусмотрено погружение в продвинутые техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы и создание уникальных пользовательских интерфейсов. Участники будут изучать трендовые практики, а также получат возможность работать с продвинутыми функциями программ Readymag, Tilda и Figma. Кроме того, они освоят UX-дизайн и инструменты тестирования пользовательского опыта.

Tilda — онлайн-конструктор сайтов, позволяющий быстро сделать и опубликовать сайт.

Figma — онлайн-редактор, в котором удобно проектировать интерфейсы, создавать макеты сайтов, мобильных приложений, презентации, иллюстрации, логотипы и анимацию.

Readymag — онлайн-инструмент для создания презентаций, лендинг-страниц, лонгридов без использования программного кода.

«Развитие молодого поколения ИТ-специалистов и создание сильного комьюнити – важнейшие задачи для МТС. Ранее мы запустили прикладные курсы в нескольких ведущих техвузах, открыли базовую кафедру по направлению глубинного машинного обучения на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. Прямо сейчас принимаем заявки на всероссийскую олимпиаду по программированию, участвовать в которой могут как школьники и студенты, так и ведущие ИТ-специалисты. Нам важно, чтобы ребята из регионов, заинтересованные технологиями, могли как можно раньше узнавать о разных ИТ-профессиях и пробовать свои силы. Именно поэтому мы запускаем бесплатную ИТ-школу на образовательной платформе МТС «Поколение М». Этот проект поможет нам в увлекательном и креативном формате делиться знаниями с миллионами детей и подростков по всей стране», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Обучение рассчитано на два месяца, за это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом из которых их ждет серия видеоуроков. В конце обучения участники выполнят практическое задание от МТС: самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. Оценивать работы будет ИТ-команда МТС по критериям функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в МТС.

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