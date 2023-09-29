В Омске осудят двух бизнесменов, похитивших почти 100 млн рублей у дольщиков

В Омской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших руководителей строительной компании ООО «Красноярская промышленная компания», обвиняемых в хищении 99 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в период с ноября 2014 г. по декабрь 2020 г. для строительства жилого многоквартирного дома на ул. Перелета в городе Омске предприниматели привлекли денежные средства более 300 дольщиков на общую сумму свыше 364 млн рублей, а также подрядных организаций, вложивших путем выполнения работ и поставки материалов, свыше 28 млн рублей.

Часть полученных от участников долевого строительства денежных средств обвиняемые вложили в строительство дома, а остальную — в сумме 99 млн рублей похитили. Фигуранты не признали свою вину. Суд наложил арест на их имущество, в том числе оформленное на третьих лиц, на общую сумму 142 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд города Омска.

По данным Rusprofile ООО «Краспромком» находится в процессе банкротства. Руководителем организации является конкурсный управляющий Виталий Литвин. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Краспромком» является 1 физическое лицо: Иван Притыкин.

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