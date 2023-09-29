Новосибирск уступил статус культурной столицы России

В Москве 28 сентября состоялся заключительный этап и торжественная церемония объявления результатов конкурса «Культурная столица года – 2024». В финал конкурса вышли 8 городов: Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Томск, Чебоксары и Чита.

Новосибирск презентовали мэр города Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова. Они представили жюри видеоролик в знаковых местах города и план культурных мероприятий на 2024 год. Но победу в конкурсе одержать не удалось, в результате статус культурной столицы России в 2024 году получил Нижний Новгород. Помимо этого, жюри конкурса заранее определили победителя на 2025 год — им стал город Грозный.

Напомним, конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году по инициативе Фонда развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На участие в конкурсе подали заявки 20 городов страны: Белгород, Вологда, Грозный, Калининград, Калуга, Кемерово, Кострома, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Подольск, Псков, Самара, Ставрополь, Сыктывкар, Томск, Уфа, Чебоксары, Чита.

По замыслу организаторов, конкурс призван стать эффективным инструментом создания благоприятного социально-экономического климата в городах РФ, расширения сотрудничества между ними, повышения и продвижения статуса муниципальных образований, регионов и страны в целом на международной арене.

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