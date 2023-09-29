В Новосибирской области продолжился рост промышленного производства

Новосибирскстат выпустил отчет об объемах промышленного производства в Новосибирской области за восемь месяцев 2023 года. Индекс промышленного производства в регионе в январе-августе 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 7,3%.

Как и в предыдущие месяцы 2023 года, наибольший вклад в положительную динамику показателя внесли обрабатывающие производства. По индексу «Обрабатывающие производства» зафиксирован рост по сравнению с январем-августом прошлого года на 10%.

В том числе существенно приросли: производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 69,1%, производство кокса и нефтепродуктов — на 38,5%, производство мебели — на 28,6%, производство химических веществ и химических продуктов — на 28,2%, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — на 16,1% и производство напитков — на 12,7%.

Среди других показателей по отдельным видам экономической деятельности в Новосибирской области зафиксирован рост индекса «Добыча полезных ископаемых» — в сравнении периодов январь-август 2023 и 2022 годов он составил 5,4%.

Снижение объемов за отчетный период отмечено в производстве текстильных изделий — на 86,4%, производстве кожи и изделий из кожи — на 61,9% и в производстве бумаги и бумажных изделий — на 92,4%.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, какая роль отведена Новосибирску в становлении литиевой отрасли в России.