Первая в новом политическом сезоне сессия Заксобрания Новосибирской области приняла целый ряд важных законопроектов, которые сыграют заметную роль в дальнейшем социально-экономическом развитии региона. Кроме того, депутаты согласовали кандидатуры первого заместителя губернатора и трех министров в региональном правительстве, а также приняли отчет о выполнении основных мероприятий «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области».

Перед началом работы 36-й сессии Заксобрания Новосибирской области спикер регионального парламента Андрей Шимкив поздравил с избранием губернатора Андрея Травникова. «Мы успешно провели выборы губернатора Новосибирской области, без фальши и грязи. Я думаю, что нам многие регионы могут позавидовать», — отметил Андрей Шимкив и вручил вновь избранному главе региона памятный подарок — сувенирную подкову. «Есть доверие жителей, есть знания и желание работать, пусть и удача сопровождает», — пожелал губернатору председатель Заксобрания Новосибирской области.

Среди законопроектов, принятых в двух чтениях на сессии, можно выделить документ, который дополнит областные и федеральные механизмы решения проблемы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как отметил Андрей Травников, отвечая на вопрос «Континента Сибирь», «правительство региона и федеральные органы власти каждый год ищут способы решения этой важной задачи». «До этого мы внедряли жилищные сертификаты. Сегодня при поиске инструментов для решения проблемы нашим правительством предложено использовать механизм масштабных инвестиционных проектов (МИП). Депутаты нас поддержали, за что я им благодарен», — рассказал Андрей Травников. А Андрей Шимкив добавил, что до этого программа МИП эффективно показала себя при решении проблем обманутых дольщиков.

О сути изменений в областное законодательство рассказала вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко. Застройщик, готовый вложить в проект не менее 600 млн рублей, получает без конкурса земельный участок, строит на нем жилье и часть квартир передает для детей-сирот. Чтобы этот механизм работал, необходимо было внести изменения в три областных закона, например, закон «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов».

Ирина Диденко во время своего выступления на сессии также сообщила, что проект закона был рассмотрен тремя комитетами — комитетом по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, комитетом по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, а также комитетом по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. «Состоялась рабочая группа с участием депутатов указанных комитетов, где мы очень подробно обсудили все нормы, предложенные данным проектом закона, а также критерии отнесения к масштабным инвестиционным проектам», — рассказала вице-спикер.

Депутаты также поддержали изменения в закон, который расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на компенсацию расходов по газификации. «Я считаю, наша святая обязанность — дополнить перечень участниками специальной военной операции. Они должны получить от нас всестороннюю помощь и поддержку. Поэтому никаких разногласий при принятии этого законопроекта у депутатов и правительства не было. Я уверен, что мы и дальше будем продолжать эту работу — не только в части газификации, но и по другим формам поддержки», — рассказал Андрей Шимкив.

Отчитываясь о реализации мероприятий «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области», глава минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что по итогам 2022 года выполнение показателей «Стратегии» составило более 72%. Валовый региональный продукт в абсолютном выражении составил 1,8 трлн рублей. «Это существенно превышает наши планы», — отметил врио министра экономразвития. Инвестиции в основной капитал составили 322 млрд рублей (план 246 млрд). «Ключевые социально-экономические показатели по доходам населения у нас растут. Мы ждали этого несколько лет», — подчеркнул Лев Решетников.

Минэкономразвития региона констатировало, что в Новосибирской области выполнено 22 из запланированных инвестиционных проектов, 9 находятся в стадии реализации. Еще 17 проектов не реализованы. Несмотря на это, по словам врио министра, практически все показатели выполнения «Стратегии» находятся в «зеленой зоне» — промышленное производство выше, чем в среднем по России, ввод жилья значительно опережает российские показатели, растут обороты розничной и оптовой торговли, платных услуг.

При обсуждении отчета депутат Александр Барсуков поднял вопрос о дефиците кадров и поинтересовался, как правительство региона намерено его решать. По словам губернатора Андрея Травникова, это общероссийская проблема. «Мы стараемся поддерживать привлекательность Новосибирской области не только для жителей нашего региона, но и для приезжающих из других территорий. Увеличивается количество бюджетных мест на специальности, наиболее приоритетные для нашей экономики в вузах. Кроме того, мы ежегодно увеличиваем финансирование и количество бюджетных мест в колледжах», — отметил Андрей Травников.

Больше вопросов не прозвучало, и сессия приняла отчет минэкономразвития к сведению.

Депутаты также поддержали обращение Алтайского краевого Заксобрания в правительство РФ и генеральному директору АО «Почта России» об оптимизации деятельности сети отделений почтовой связи. Как пояснил Андрей Шимкив, для Новосибирской области, как и для других регионов России, содержание почтовых отделений в сельской местности — очень важный вопрос. «Мы на уровне области будем делать все, чтобы сохранить отделения «Почты России» в сельских поселениях. Аналогичные вопросы мы уже решали с отделениями банков, МВД и другими ведомствами. Думаю, что здесь тоже будет найден вариант решения проблемы», — выразил уверенность председатель Заксобрания.