Руководитель одного из муниципальных предприятий Искитимского района стал фигурантом дела о присвоении денежных средств после проверки прокуратуры. Мужчина незаконно поощрил себя премиями на сумму более миллиона рублей. Информация об этом опубликована в Тг-канале прокуратуры Новосибирской области.

Как сообщает надзорное ведомство, упомянутый руководитель предприятия в течение всего 2022 года регулярно выписывал самому себе премии, при этом администрация Искитимского района подобных решений не принимала и не согласовывала, что необходимо в случае с муниципальным предприятием. Таким образом, с января по декабрь прошлого года смекалистый руководитель премировал себя на 1 миллион 158 тысяч рублей.

По результатам проведенной прокуратурой проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту по ней — до десяти лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.

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