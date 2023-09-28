Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области поддержал отмену концертов молодежных исполнителей

Депутат Госдумы РФ Александр Аксененко публично поддержал деятельность активистов по отмене концертов молодежных исполнителей. По его мнению, HOFMANNITA, Полматери и другие музыканты производят деструктивный контент.

Депутат Государственной думы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко поддержал деятельность активистов по отмене концертов исполнителей, популярных среди молодежи на встрече с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой. Об этом рассказал депутат в своем ТГ-канале.

По мнению Александра Аксёненко, HOFMANNITA, Полматери и другие музыканты производят деструктивный контент. Отмена концертов в ручном режиме по инициативе Союза отцов Новосибирской области (далее — Союз), по словам депутата, перекрывает доступ исполнителям на площадки, но «за пределами — эти «артисты» собирают тысячи глаз/ушей/умов наших молодых ребят».

Александр Аксененко сообщил, что на встрече Ксения Разуваева поблагодарила активистов за бдительность и рассказала, что на таких площадках, как арт-кластер «Таврида», формируется «пул молодых, талантливых, созидательных артистов». Среди примеров резидентов приведен Шаман.

«Создаваемый контент для молодежи должен быть релевантным (тут нельзя не согласиться, что увлекать молодежь следует не только отсылками в прошлое). И он у них исчисляется тысячами», — пояснил депутат в ТГ-канале, уточнив, что это направление деятельности Росмолодёжи обошлось федеральному бюджету в этом году почти в 60 млрд рублей (за последние 5 лет бюджет вырос в 6 раз).

Также Александр Аксененко подчеркнул, что всего Союзом было отменено 10 концертов, а он их поддерживает в этой деятельности депутатскими обращениями. Помощник депутата Елена Гайдученко пояснила «Континенту Сибирь», что Совет обращается к депутату за поддержкой, после Александр Аксененко знакомится с контентом и решает, будет ли поддерживать активистов в том или ином случае. Например, Аксененко был за отмену концерта HOFMANNITA.

Напомним, что ранее стало известно, что Новосибирск поборется за звание культурной столицы России в 2024 году.