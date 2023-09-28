В центре Новосибирска продолжается процесс реконструкции зеленых насаждений. Так, на участке бульвара на Красном проспекте от улицы Каинской до улицы Сибревкома будет произведена замена аварийных и гнилых деревьев на новые и здоровые. Как в связи с этим изменится Красный проспект и какие районы города следующие в очереди на озеленение — в материале «Континента Сибирь».

«Вопрос о реконструкции зеленых насаждений встал давно, еще когда разрабатывался проект комплексного благоустройства бульвара и пешеходной части Красного проспекта в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Территория включена в адресный перечень нацпроекта, но до ее благоустройства пока не дошли. Вместе с тем мы видим, что зеленые насаждения находятся в плачевном состоянии, необходимы их реконструкция и замена. Поэтому мы сделали отдельную концепцию озеленения бульвара Красного проспекта», — рассказала 28 сентября в ходе пресс-брифинга заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

Для обновления бульвар разделили на секторы. Для каждого сектора будет утвержден отдельный посадочный план, при этом общая концепция будет сохранена. Озеленители начнут с участка бульвара от улицы Каинской до улицы Сибревкома — этим летом здесь завершили капитальный ремонт стелы Героям Великой Отечественной войны.

«Это первый пилотный участок, на котором будут заменены существующие березы, а кустарники пересажены в питомник», — отметила в своем телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Затем работа будет продолжена на участке от улицы Каинской до улицы Колыванской. Также замена аварийных деревьев будет произведена на участке, который следует за аллеей им. А. И. Покрышкина.

«Мы проводили обследование и обнаружили закономерность — практически все березы здесь находятся в состоянии сухости: они суховершинные, с сухими ветвями и засохшими годичными побегами. Внешний вид у них недекоративный. Вторая проблема: после обрезки сухих ветвей на стволах остаются отверстия, и древесина начинает гнить. Даже у молодых берез внутри ствола формируется древесная гниль. Налицо несоответствие: вроде березы молодые, но по структурным признакам — аварийные, при сильном ветре они могут упасть на проезжую часть», — объяснила начальник отдела сопровождения проектов благоустройства и озеленения МАУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая.

В центре дорожного полотна деревья получают недостаточно осадков, они страдают от резкого перепада температур и сильного ветра, который дует с реки Оби. Для такой территории нужны засухостойкие и морозостойкие растения. Озеленители остановили свой выбор на иве ломкой, клене Гиннала и пузыреплоднике — эти растения уже хорошо проявили себя в озеленении улиц, скверов и парков Новосибирска. Кроме этого, в следующем году цветники бульвара дополнят котовником Фассена, ирисами, декоративными злаками, кровохлебками — они устойчивы к агрессивному воздействию городской среды, делают пространство современным.

«Бульвар Красного проспекта — это знаковая территория нашего города, и наши решения должны быть надежными. Мы не стараемся сразу экспериментировать и испытываем новые интересные виды сначала в скверах», — подчеркнула Светлана Гижицкая.

Со 2 октября сотрудники МАУ «Горзеленхоз» начнут снос 15 аварийных берез. На их месте высадят 12 деревьев ивы ломкой, 12 деревьев клена Гиннала, 344 куста пузыреплодника зеленого и 66 кустов пузыреплодника калинолистного.

Напомним также, что в середине весны 2023 года началась вырубка деревьев в ПКиО «Березовая роща». Это вызвало недовольство местных жителей, считавших, что привычную им парковую зону могут «расчищать» под строительство гостиницы. Однако мэрия опровергла эти данные: по словам представителей муниципалитета, речь идет только об обновлении парка, избавлении от старых аварийных деревьев и благоустройстве рощи.

«В 2023 году были начаты работы по сносу и обрезке переросших деревьев, деревьев в аварийном состоянии и сорных самосевных деревьев на аллее от Монумента славы до Малой площади парка. Вместе с тем в настоящее время проводятся предпроектные работы для разработки дизайн-проекта реконструкции парка «Березовая роща», в котором будет учтена высадка большого количества декоративных зеленых насаждений, в первую очередь, берез различных видов и декоративных характеристик», — отмечали ранее в мэрии Новосибирска.

Начало обновлению зеленого массива парка было положено 17 августа — тогда в роще высадили три десятка нетипичных для наших широт пурпурных берез, которые должны эффектно смотреться как поодиночке, так и в составе композиций с другими растениями.

Также в августе прошлого года приступили к сносу, формовочной обрезке и пересадке зеленых насаждений в Нарымском сквере Новосибирска. Для этого начиная с зимы мэрией города совместно с Центральным сибирским ботаническим садом СО РАН проводилось дендрологическое обследование территории, в результате которого было получено подробное описание каждого дерева. По результатам обследования более 100 деревьев было необходимо удалить. Это прежде всего возрастные, аварийные деревья и сухостои, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал, что поддержал создание комплексной системы содержания парков, скверов, лесопарков на территории Новосибирска. Она будет многоуровневой: крупные объекты содержат профильный департамент и Горзеленхоз. Малые скверы — администрации районов. «Это продвижение моего подхода о повышении самостоятельности и ответственности глав районов как хозяев своей территории. Финансово областной бюджет поможет приобрести технику и необходимые инструменты, для того чтобы такую систему организовать», — заявил Андрей Травников.