Новосибирская мэрия сообщила о том, что на Красном проспекте с начала октября перестанут работать автоматы оплаты парковки. Кроме этого, изменятся правила парковки на «Аркаде». Информацию об этом распространила пресс-служба городской администрации.

В объявлении от мэрии сказано, что на платной муниципальной парковке на Красном проспекте, 25 с 2 октября все места для парковки будут платными кроме мест для автомобилей, управляемых водителями-инвалидами, либо перевозящих инвалидов.

На муниципальных парковках по Красному проспекту пропадет возможность оплачивать парковочные услуги в терминалах оплаты — с 3 октября она будет отсутствовать «по техническим причинам». Водителям предлагают оплачивать парковку альтернативными способами, такими как смс на короткий номер, мобильное приложение «Горпарковки» или оплата на официальном сайте.

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