Ленинский районный суд Новосибирска 28 сентября в очередной раз перенес рассмотрение дела по иску мэрии города к индивидуальному предпринимателю, владеющему ярмаркой и постройками на улице Хилокской.

Заседание суда по иску мэрии Новосибирска по поводу нестационарных объектов на улице Хилокской вновь не состоялось. Рассмотрение дела должно было пройти 28 сентября в Ленинском районном суде, однако судья приняла решение объявить перерыв и перенести заседание на 24 октября 2023 года.

Напомним, мэрия Новосибирска подала иск ещё в октябре 2022 года. Его предметом стало незаконное – по мнению истца – возведение нестационарных торговых объектов на ул. Хилокской 8/1. На сегодня в постройках, согласно данным 2ГИС, расположены несколько кафе, магазин и платный туалет.

Кроме того, часть прилегающей территории, также находящейся в собственности предпринимателя, занимает ярмарка-барахолка. 2 ноября прошлого года иск городской администрации был принят к производству, но в дальнейшем судебное разбирательство, как следует из карточки суда, неоднократно переносилось. 30 марта 2023 года производство по делу было приостановлено, и суд назначил экспертизу. А в сентябре рассмотрение дела по иску мэрии возобновилось.

Помимо истца и ответчика в деле указаны несколько третьих лиц – администрация Ленинского района Новосибирска, инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области и управление архитектурно-строительной инспекции мэрии города.

Стоит отметить, что послужившие причиной разбирательства строения, как и уличная ярмарка, расположены в 3-х метрах от забора школы №66 Хилокского жилмассива. Такая близость неоднократно вызывала вопросы у местных жителей, недовольных соседством торговых палаток и точек общепита с образовательным учреждением. Люди жаловались на шум и мусор, оставляемый за собой торговцами. Для многих просто было неприемлемо близкое расположение нестационарного объекта и ярмарки к школе – на территории, где когда-то планировался парк.

Неудовлетворительные выводы по существующим постройкам сделали и надзорные органы. Факт нарушений правил пожарной безопасности в помещениях по адресу: ул. Хилокская 8/1 в августе 2022 года после обращений граждан подтвердили в управлении надзорной деятельности ГУ МЧС России по Новосибирской области. В дальнейшем, несмотря на повторные жалобы жителей в сентябре того же года, инспекторы не смогли провести внеплановую проверку, не получив согласования прокуратуры Новосибирской области (документ имеется в распоряжении «Континента Сибирь»).

Однако вопросы вызывает и то, каким способом участок с нестационарным объектом мог вообще перейти в частную собственность предпринимателя. По данным источника «Континента Сибирь», на территории до сих пор нет никаких объектов капитального строительства, отсутствуют полноценные коммуникации, есть проблемы с водой.

В ситуации откладывания судебных разбирательств вопрос сомнительных построек и ярмарки рядом со школой остается нерешенным, а значит, ситуация на территории жилмассива, вероятно, будет оставаться напряженной.