Кузбасские силовики задержали заместителя гендиректора по троллейбусным перевозкам АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК). Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Информация об этом появилась в ТГ-канале Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области.

Следствие считает, что 42-летний обвиняемый предложил руководителю одной из коммерческих фирм за вознаграждение обеспечить заключение с его компанией договоров на ремонт и обслуживание электротранспорта. Соглашение было достигнуто, после чего упомянутая фирма действительно получила несколько контрактов по обслуживанию троллейбусов.

Задержанный, по версии следствия, получал в качестве «отката» порядка 10% от стоимости каждого из контрактов. Общая сумма незаконно полученных средств, как сообщается, достигла 5,2 миллиона рублей. Преступную схему удалось пресечь в ходе совместной работы сотрудников СК, экономических полицейских и местного управления ФСБ.

У задержанного замдиректора КЭТК прошел обыск, изъяты денежные средства, мужчине предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сообщается, что он полностью признал вину. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Юридическую оценку получат и действия взяткодателя.

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