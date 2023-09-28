Александр Николаенко прокомментировал свое увольнение из Новосибирского фонда инноваций

Бывший руководитель Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» Александр Николаенко прокомментировал «Континенту Сибирь» информацию о непродлении своего контракта.

28 сентября 2023 года стало для Александра Николаенко первым днем вне должности руководителя ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» — «ощущения смешанные». Трехлетний контракт закончился. Решение работодателя о расставании бывший руководитель новосибирских инноваций воспринял как незаслуженно отрицательную оценку своей работы, но поддержку инновационных компаний, по-прежнему, считает важнейшим делом: «Когда губернатор Андрей Травников три года назад принял решение о создании на базе нашего ГАУ «единого окна» — это было ключевым моментом».

«Единое окно» — инструмент, обеспечивающий заинтересованным юридическим лицам, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, подачу своих инновационных предложений по разработке и созданию инновационных решений, об их внедрении (практическом использовании, применении)

«Тогда мне и предложили заняться решением этой непростой задачи по созданию «единого окна» в инновационную сферу. Пригласила на работу, в свое время заместитель губернатора Ирина Мануйлова, потому что у неё было понимание, что справлюсь. До этого я работал замдиректора по инновационной деятельности Института химии твердого тела и механохимии СО РАН. За три года удалось сделать великолепную команду компетентных специалистов и вместе мы справились с этой задачей, были достигнуты результаты по привлечению финансирования из федеральных институтов развития. Дорогого стоят отзывы наших инноваторов, их обратная связь», — продолжил Александр Николаенко.

В причины увольнения Николаенко предпочел не углубляться: «Напряженности в работе всегда случаются, мнения могут не совпадать, опыт. Иногда возобладает потребность в более лояльном и комфортном подчиненном». На каком уровне принималось решение не знает, узнал о нём от работодателя — врио министра науки и инновационной политики региона Вадима Васильева. «Континент Сибирь» запросил комментарий миннауки, на момент публикации ответа не поступило.

На освободившуюся должность пока ещё никого не назначили: «Кого бы не назначили готов помогать и поддерживать, в случае необходимости. Переговорил с командой. Она — один из главных залогов успешной работы. Основной посыл моим коллегам: Мы все работаем на благо Новосибирской области и наша главная задача — помогать инновационным компаниям», — подытожил бывший руководитель ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд».