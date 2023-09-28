В один из офисов Сбера обратился мужчина, желавший снять со счета, ни много ни мало, 160 миллионов рублей. Сотрудники банка заподозрили неладное и отговорили клиента от необдуманного поступка. Пресс-служба компании рассказала, какими уловками мошенники чуть не лишили мужчину солидной суммы денег.

Сообщается, что менеджер банка, получив запрос на обналичивание столь крупной суммы, заподозрил что клиент может находиться под влиянием, и подключил службу безопасности. Ее сотрудники рассказали клиенту о типичных сценариях поведения мошенников, в результате чего мужчина осознал, что попал под влияние злоумышленников.

Как выяснилось, ему позвонил человек, представившийся «сотрудником службы безопасности Сбербанка», и сообщил, что его личный кабинет взломан

и принадлежащие ему средства находятся в опасности. По сценарию злоумышленников, чтобы спасти деньги, клиенту нужно их обналичить

и перечислить на «безопасный» счёт. Затем с жертвой начали общаться мнимые «сотрудники правоохранительных органов», которые дали указание приобрести новый мобильный телефон и сим-карту для продолжения общения якобы с целью задержания злоумышленников. Не подозревая о преступных намерениях звонивших, клиент купил мобильный телефон и оформил сим-карту с новым абонентским номером. Дальнейшие коммуникации преступников с клиентом проходили с использованием нового номера через звонки и переписки в мессенджере.

Слаженная работа клиентского менеджера и сотрудников службы безопасности банка помогла спасти деньги клиента от преступников. Поняв, что он вышел из-под их контроля, мошенники перестали с ним контактировать и удалили историю переписки. Сейчас расследованием преступления и розыском причастных лиц занимаются правоохранительные органы. Сотрудники Сбера помогли клиенту подать заявление в полицию.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, подобный сценарий мошенничества весьма тривиален — одним жертвам говорят, что на них оформлен кредит, другим рассказывают о смене финансового счёта, третьих пугают кражей денег с их банковских карт. Во всех случаях «рецепт спасения» средств — перевод на некий «безопасный счет». Господин Кузнецов призвал россиян быть бдительнее и помнить, что настоящие сотрудники банка никогда не обратятся с такими запросами к клиенту.