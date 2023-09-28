В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против экс-руководителя регионального Фонда жилищного строительства (ФЖС). Выяснилось, что 100 млн рублей госсубсидии на выдачу жилья бюджетникам ушли не по адресу. Информация опубликована пресс-службой прокуратуры Красноярского края.

Сообщается, что в 2019 году ФЖС получил краевую субсидию в размере 99,9 миллиона рублей на то, чтобы приобрести квартиры для 27 семей работников бюджетной сферы. Согласно документам, так и произошло — 27 квартир в одной из городских новостроек были закуплены на госсредства и переданы своим новым владельцам.

Однако, на самом деле тогдашний директор Фонда сначала заложил 11 из этих 27 квартир для получения подведомственной организацией займа в 100 миллионов рублей, а после — передал их в счет погашения долга. 16 оставшихся квартир, предназначавшихся для семей бюджетников, были проданы той же организации и еще двум физлицам. Никто из работников бюджетной сферы жилье так и не получил.

Сообщается, что против экс-руководителя ФЖС по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

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