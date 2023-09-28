В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, ранее руководившей кредитно-потребительскими кооперативами. За мошенничество с деньгами вкладчиков на 35 миллионов рублей ее отправили в колонию. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Иркутской области.

Кировский районный суд Иркутска признал 52-летнюю местную жительницу виновной по по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвое­ние, совершенное в особо крупном размере­). Возглавляя два кредитно-потребительских кооператива в 2012-2019 годах, она привлекала в организации средства жителей Иркутской области и республики Бурятия, обещая им ежемесячную прибыль в размере от 10 до 40 процентов от вложенной суммы. Достичь столь высокой доходности предполагалось за счет использования денег вкладчиков в обороте на финансовом рынке.

По факту же, полученные от вкладчиков деньги подсудимая переводила на свои счета, счета родственников, а также расходовала в личных целях на погашение различных задолженностей. Сообщается, что суммарный урон 59 вкладчикам превысил 35 миллионов рублей.

Суд приговорил назначил женщине три с половиной года в колонии общего режима и штраф в 250 тысяч рублей, также ее обязали возместить пострадавшим заявленный ими ущерб.

Ранее мы сообщали, что суд вынес приговор бывшему заместителю министра ЖКХ Новосибирской области. За получение взятки его приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима.