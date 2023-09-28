ПСБ улучшил условия по всей линейке депозитов

ПСБ увеличил доходность по вкладам до 11,5%. Ее получают клиенты, которые открывают вклад «Моя выгода»* на три месяца в отделении банка или размещают денежные средства на депозите «Мой доход»** на срок четыре месяца в мобильном приложении или отделении банка.

По вкладу «Мой доход» ставка при размещении средств на шесть месяцев составляет 11% годовых, на год — 10% годовых. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует надбавка к ставке в размере 0,1 п.п. Вкладчики, которые впервые за последние два года размещают денежные средства на депозите через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ, получат к базовой ставке надбавку 0,15 п.п.

Особое преимущество этого депозита — возможность досрочно закрыть вклад на льготных условиях: если средства размещались 3 месяца и более, то при досрочном изъятии клиент получит половину начисленной доходности за фактический срок размещения.

Доходность по вкладу «Сильная ставка»*** при размещении до 3 млн рублей на полгода составит 11,4%, на год — 10,4%.

По вкладу с пополнением «Моя копилка»**** клиент может получить доход до 8,4 % годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности»***** — до 7,6 % годовых. Любой из этих вкладов можно открыть на срок от 6 месяцев до двух лет.

«Цикл повышения ключевой ставки простимулировал сберегательную активность — у клиентов растет интерес к классическим депозитам, которые обеспечивают гарантированный доход и позволяют эффективно планировать сбережения. Повышая ставки по линейке вкладов, мы даем людям возможность зафиксировать привлекательную доходность на комфортный срок размещения. Кроме того, мы предоставляем клиентам большой выбор опций для управления сбережениями в зависимости от их задач и планов: возможность пополнять и совершать расходные операции, размещать средств на различные сроки и сохранять доход при досрочном изъятии», — отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Минимальная сумма любого вклада при открытии в мобильном банке или офисе — 100 тысяч рублей, а для вклада «Мой доход» предусмотрено открытие через банкомат — минимальная сумма составит 10 тысяч рублей.

* Условия привлечения срочного банковского вклада «Моя выгода» : валюта вклада – рубли. Срок вклада: 32, 91, 122, 181, 367, 397, 547, 731, 732, 1098 дней. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен: в течение первого календарного дня срока размещения вклада 32 дня; в течение первых 15 календарных дней срока размещения вклада 91 день; в течение первых 30 календарных дней сроков размещения вклада 122, 181, 367, 397, 547, 731, 732, 1098 дней; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не предусмотрены; пролонгируемый не более 3-х раз; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. При закрытии вклада после 90-го дня проценты выплачиваются из расчета 0,5 (ноль целых пять десятых) годовой процентной ставки, установленной при открытии/пролонгации вклада. Ставка по срочному банковскому вкладу «Моя выгода» с 26.09.2023. Сумма вклада: от 10 000 рублей, срок вклада 32 дня, годовая процентная ставка 5,4%; срок вклада 91 день, годовая процентная ставка 11,5%; срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 11%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 10,5%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 9,5%;срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 9,5%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 6,2%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 5,9%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 5,9%; срок вклада 1098 дней, годовая процентная ставка 5,4%. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия – на сайте

Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

* * Условия привлечения срочного банковского вклада «Мой доход»: валюта вклада – рубли. Срок вклада: 122, 181, 397, 547, 731, 1098 дней. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 30 календарных дней с даты открытия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. При закрытии вклада после 90-го дня проценты выплачиваются из расчета 0,5 (ноль целых пять десятых) годовой процентной ставки, установленной при открытии/пролонгации вклада. Ставка по срочному банковскому вкладу «Мой доход» с 26.09.2023. Сумма вклада: от 10 000 рублей, срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 11,5%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 11%; срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 10%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 8%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 7,7%; срок вклада 1098 дней, годовая процентная ставка 7,2%. Сумма вклада: от 100 000 рублей, срок вклада 122 дня, годовая процентная ставка 11,5%; срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 11%; срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 10%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 8%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 7,7%; срок вклада 1098 дней, годовая процентная ставка 7,2%. Надбавка 0,1% к ставке предоставляется пенсионерам и зарплатным клиентам при размещении вклада на сумму от 100 000 руб. Надбавка 0,15% к ставке предоставляется при первом открытии вклада в мобильном или интернет-банке на сумму от 100 000 руб. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», в интернет и мобильном банке, а также в банкоматах возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

***Ставка 11,5% годовых действует при размещении вклада «Сильная ставка »: на сумму от 3 млн ₽ на срок 181 день. При этом указанная ставка применяется на сумму, рассчитанную как разница между совокупной суммой денежных средств, находившихся на счетах клиента, открытых в банке на момент открытия вклада, с учетом денежных средств, используемых для внесения на банковский вклад «Сильная ставка» и совокупной суммой максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившегося на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (за исключением 7 календарных дней до даты открытия вклада). Минимальная гарантированная ставка – 7,2% годовых. Полные условия на сайте https://www.psbank.ru/ по телефону 8 800 333 78 90 или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 26.09.2023. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

****Условия привлечения срочного банковского вклада «Моя копилка»: валюта вклада – рубли. Срок вклада: 181, 397, 547, 731 день. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя копилка»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: ежемесячно — на депозитный счет по учету вклада (капитализация) или переводом на другой счет. Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Ставка по срочному банковскому вкладу «Моя копилка» с 26.09.2023. Сумма вклада: от 100 000 рублей, срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 8,1%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 8,4%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 6,4%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 6,4%. Надбавка 0,15% к ставке предоставляется при первом открытии вклада в мобильном или интернет-банке. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», а также в системе Retail при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

*****Условия привлечения срочного банковского вклада «Мои возможности»: валюта вклада – рубли. Срок вклада: 181, 397, 547, 731 день. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции допускаются в пределах неснижаемого остатка; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Мои возможности»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: ежемесячно — на депозитный счет по учету вклада (капитализация) или переводом на другой счет. Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Ставка по срочному банковскому вкладу «Моя копилка» с 26.09.2023. Сумма вклада: от 100 000 рублей, срок вклада 181 день, годовая процентная ставка 7,6%; срок вклада 367 дней, годовая процентная ставка 7,4%; срок вклада 547 дней, годовая процентная ставка 5,2%; срок вклада 731 день, годовая процентная ставка 5,2%. Надбавка 0,15% к ставке предоставляется при первом открытии вклада в мобильном или интернет-банке. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», а также в системе Retail при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия – на сайте https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 ЦБ.

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