В рамках 36-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области сегодня, 28 сентября, депутаты единогласно согласовали назначение первого заместителя губернатора региона и министров правительства.

На должность первого заместителя губернатора утвержден Юрий Петухов, занимающий этот пост с 2015 года.

Также, в соответствии с законодательством, глава региона Андрей Травников представил на рассмотрение парламента кандидатуры Виталия Голубенко – на должность министра финансов и налоговой политики, Алексея Колмакова – на должность министра строительства и Анатолия Костылевского – на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Виталий Голубенко в настоящий момент находится в командировке в Москве, где обсуждается формирование федерального бюджета. «По нашему регламенту он должен присутствовать здесь, но так как на манеже все те же, я прошу вас проголосовать за то, что мы будем согласовывать Виталия Юрьевича в его отсутствие», — обратился к депутатам председатель регионального Заксобрания Андрей Шимкив. Это предложение было поддержано.



Как ранее писал «Континент Сибирь», сюрпризов ждать не стоило: депутаты одобрили продолжение работы действующих членов правительства, все предложения губернатора были поддержаны депутатами единогласно.

Напомним, что накануне корреспонденту «Континента Сибирь» стало известно от трех источников о том, что вице-губернатор Новосибирской области Игорь Яковлев написал заявление на отпуск с последующим увольнением. В сентябре мы прогнозировали его уход после переизбрания Андрея Травникова губернатором.