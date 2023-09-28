Первокурсники КузГТУ впервые прошли посвящение в горняки

Первокурсники Горного института Кузбасского государственного технического университета впервые прошли посвящение в горняки на угольном предприятии. Торжественная церемония для 70 студентов состоялась на производственной площадке Кедровского разреза УК «Кузбассразрезуголь». Они произнесли клятву первокурсника и расписались под ней на специальном свитке, который будет храниться в университете.

«Кузбасский государственный технический университет уже много лет является одним из ключевых партнеров компании по подготовке кадров. Половина руководителей и специалистов УК «Кузбассразрезуголь», а также 80% инженерно-технических работников – выпускники этого вуза. Мы заинтересованы в том, чтобы работать к нам приходили выпускники с глубокими знаниями. Уверен, такое посвящение в выбранную профессию и знакомство с работой Кедровского угольного разреза станет дополнительным стимулом для успешной учебы и постижения азов горного дела», — отметил генеральный директор УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва.

Студенты увидели современную технику, которая сегодня используется для угледобычи, посмотрели, как ведутся вскрышные работы и сфотографировались на память с карьерным 220-тонным самосвалом. После посещения разреза первокурсники заложили в жилом районе Кедровка «Аллею будущих горняков». Она начинается от средней школы №52 и ведет к административно-бытовому комплексу Кедровского угольного разреза. Студенты высадили на ней 170 саженцев сирени и декоративных кленов Гиннала.

«Тесное сотрудничество с будущими работодателями наших выпускников – это курс Кузбасского политеха на максимальное сближение образования с производством, с практикой, с реальной жизнью. Этот тренд мы продолжаем наращивать. Я рад, что «Кузбассразрезуголь» поддерживает нас — вместе с компанией университет развивает науку и материально-техническую базу. А сегодня «Кузбассразрезуголь» сделал ещё один шаг навстречу и налаживает контакт сразу с первым курсом. Уверен, при активном участии компании в учебном процессе знания у студентов будут усваиваться намного лучше. Тем более, что сегодня наступило новое время для горных работ — развиваются прорывные технологии, цифровизация производства, перед горняками стоит огромное количество интересных задач, к решению которых прямо со «студенческой скамьи» смогут подключиться и наши ребята», — подчеркнул ректор КузГТУ Алексей Яковлев.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на экополигоне «Кузбассразрезугля» успешно испытали новый метод рекультивации горных отвалов.