Сегодня в Москве выберут культурную столицу России

Мэр Анатолий Локоть возглавляет делегацию Новосибирска, прибывшую в Москву для участия в заключительном этапе и торжественной церемонии объявления результатов конкурса «Культурная столица года – 2024». Новосибирск стал одним из восьми городов-финалистов, сообщают в пресс-центре мэрии города.

«Это звание – способ стать точкой притяжения для туристов, потенциальных инвесторов и партнёров, возможность осуществить наши смелые планы в культуре и во всем комплексном развитии нашего города, – уверен Анатолий Локоть. – В прошлом году Новосибирск становился Новогодней столицей. Это позволило нам организовать яркий праздник, привлечь в город тысячи гостей. Будем бороться за новое звание! Представим всё лучшее, что было в нашей уникальной истории и что мы развиваем сегодня».

В финал конкурса вышли Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Томск, Чебоксары и Чита. Все города прошли установочный семинар, подготовили финальную презентацию проектов программ. 28 сентября Новосибирская делегация в числе восьми городов-финалистов представит свою публичную презентацию. По совокупности баллов и итогам видеопрезентаций оргкомитет и члены экспертного совета определят победителя – город-обладатель почётного звания «Культурная столица 2024 года».

Напомним, конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году по инициативе Фонда развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На участие в конкурсе подали заявки 20 городов страны: Белгород, Вологда, Грозный, Калининград, Калуга, Кемерово, Кострома, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Подольск, Псков, Самара, Ставрополь, Сыктывкар, Томск, Уфа, Чебоксары, Чита.

По замыслу организаторов, конкурс призван стать эффективным инструментом создания благоприятного социально-экономического климата в городах РФ, расширения сотрудничества между ними, повышения и продвижения статуса муниципальных образований, регионов и страны в целом на международной арене.

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