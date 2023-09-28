Глава Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края подозревается в превышении должностных полномочий. Житель Березовского района подозревается в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, в апреле 2016 года глава Солонцовского сельсовета подписал постановление о предоставлении земельного участка в собственность жителю Красноярска для сельскохозяйственного использования с целью ведения личного подсобного хозяйства. Однако чиновник знал, что данный участок отнесен к территориальной зоне «зона промышленных объектов II класса опасности», и не предназначен для сельскохозяйственного использования и возведения объектов капитального строительства. Помимо этого договор купли-продажи участка был заключен по заниженной стоимости в сумме около 11 тысяч рублей при его рыночной стоимости 3,3 миллиона рублей.

В июне 2016 года к главе Солонцовского сельсовета обратился житель Березовского района незаконно зарегистрировавший право собственности на гаражи, расположенные на земельном участке в Емельяновском районе. Чиновник, зная о том, что данный участок отнесен к функциональной зоне «индивидуальная жилая застройка» и не предназначен для малоэтажной застройки, подписал постановление о предоставлении мужчине в собственность земельного участка, а также договор купли-продажи участка по заниженной стоимости в сумме более 2 миллионов рублей, тогда как его рыночная цена составляла более 82 миллионов рублей.

«Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. МО Солонцовский сельсовет причинен материальный ущерб в сумме около 85 миллионов рублей. Выполняется ряд следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении ведомства.

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