В Новосибирске запустили экскурсию по историческим местам города для риелторов. По замыслу организаторов, информация о достопримечательностях городских районов, каким видели Новосибирск предыдущие поколения архитекторов, как менялась топонимика мегаполиса, должна расширить компетенции специалистов по продаже жилой недвижимости и положительно отразиться на эффективности их работы. «Континент Сибирь» побывал на экскурсии и узнал, как новые знания пригодятся риэлторам в работе.

Кому и зачем нужна экскурсия?

Стремительное развитие Новосибирска привело к тому, что даже коренные жители города плохо знают локации мегаполиса, удаленные от их привычных маршрутов. Это в какой-то мере относится и к риэлторам, которые работают с определенными объектами недвижимости и порой знакомятся с городом по мере того, как застройщики развивают новые территории. Чтобы помочь специалистам по жилой недвижимости лучше узнать Новосибирск, новосибирский девелопер «ЮНИТИ» (среди его проектов квартал Balance на Кирова, премиум-квартал «Скандиа. Новый Кедровый», квартал-галерея Willart) и экосистема девелоперов One Company организовали пешую экскурсию по Октябрьскому району для представителей агентств недвижимости.

Октябрьский район был выбран не случайно. С одной стороны, это один из старейших районов Новосибирска, который до 1929 года назывался Закаменским и включал в себя часть современных территорий Центрального и Железнодорожного районов. Можно сказать, что именно с этого района началось развитие Новосибирска.

С другой стороны, именно в Октябрьском районе построены и строятся здания, которые можно назвать визитной карточкой современного Новосибирска – жилые комплексы «Флотилия» или Chicago. И именно здесь будет возведен первый в Новосибирске 60-этажный небоскрёб, а также появится совершенно новый для города бульвар с арт-объектами на улице Кирова, который будет брать свое начало от квартала Willart, до улицы Бориса Богаткова.

На чем сфокусировали внимание риэлторов?

Маршрут экскурсии начинался у 100-квартирного дома и памятника архитектору Андрею Крячкову, по проекту которого этот дом был построен. До Андрея Крячкова своей архитектурной школы в Новосибирске не было. Город строили приезжие зодчие. Крячков во многом повлиял на развитие и облик Новосибирска. Почти все главные новосибирские архитектурные достопримечательности (преимущественно размещающиеся по Красному проспекту и прилегающим площадям и улицам) спроектированы Крячковым. Как рассказала старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Наталья Минина, именно по инициативе Крячкова в Новосибирске в 1930 году появился сибирский строительный институт – Сибстрин (сегодня НГАСУ). Дом рядом с НГАСУ с памятной табличкой, рассказывающей о том, что здесь жил знаменитый архитектор Андрей Дмитриевич Крячков, стал логичным завершением пешеходного маршрута.

По дороге между этими реперными точками можно было узнать, как менялись названия улиц и площадей в Новосибирске. Например, площадь Ленина меняла свое название восемь раз от Новобазарной до современного названия, закрепленного в 1961 году. Улица Сакко и Ванцетти когда-то носила название Павловская, а Восход был Сузунской. Каменской называлась и Ипподромская магистраль. Между прочим, выяснилось, что некоторые экскурсанты впервые пересекали эту магистраль по Сибревкомовскому мосту, некоторые вообще впервые узнали, что мост, отремонтированный в прошлом году, стал привлекательной прогулочной зоной с лавочками, уличным освещением, красивым ограждением и смотровой площадкой. С нее открывается хороший вид на город и на новый мост через Обь. При этом Сибревкомовский мост не потерял свой функционал, как и почти сто лет назад он соединяет два берега реки Каменки, закованной теперь в коллектор (улица Ипподромская проходит как раз по руслу реки).

Маршрут экскурсии был составлен так, чтобы можно было за короткое время осмотреть памятники архитектуры (здание Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева на ул. Сакко и Ванцетти, 35 — яркий памятник конструктивизма., здание Аффинажного завода – в стиле классицизма и другие), побывать в сквере «Закаменский» (ранее Сад Кирова, а еще раньше – сад Свободы) утопающем в зелени между улицей Кирова, «Римским кварталом» и улицей Нижегородской.

В сквере «Закаменский» есть две достопримечательности: фонтан «Змей Горыныч» и закладной камень Новосибирского татарского культурного центра. Камень можно назвать данью памятнику археологии на территории Новосибирска под названием «Чёртово городище», который сегодня утерян. Когда-то городище было одной из главных достопримечательностей для жителей молодого города, о чем свидетельствует большое количество почтовых карточек с его изображением, выпущенных в начале ХХ века. По преданию на самом высоком месте современного правобережного Новосибирска, на берегу впадавшей в Обь речки Каменки был расположен укрепленный город сибирских татар, называвшего себя «цаттыр», русские называли их «чаты». Затем слово трансформировалось в черти, а саму крепость назвали «Чертовым Городищем». По одной из легенд, здесь одно время прятался разбитый русскими казаками отряда атамана Воейкова в сраженье под Ирменью в 1589 году хан Кучум.

Во время прогулки внимание экскурсантов привлек своеобразный арт-объект. Вдоль улицы Добролюбова рядом с ее пересечением с Кирова за забором, окружающим строительную площадку, можно увидеть фасадные решения будущего квартала-галереи Willart.

Макет стен комплекса наглядно демонстрирует стиль ар-деко, в котором будет построено здание и материалы, использующиеся для отделки фасада. Увиденное, позволяет думать, что Willart может претендовать на то, чтобы занять достойное место во внушительном списке достопримечательностей Октябрьского района. Квартал продолжает традиции, заложенные еще Крячковым: интерьеры этажей будут стилизованы под творчество известных мастеров – скульптора Наума Габо, художника Михаила Врубеля и фотографа Анри Картье-Брессона. А бульвар, который обязуется построить застройщик вдоль квартала с продолжением до улицы Богаткова (при поддержке муниципалитета, с которым уже есть договоренность), несомненно, изменит восприятие этой части улицы Кирова в лучшую сторону.

Как риэлторы оценивают полученные знания?

После экскурсии специалисты по недвижимости поделились своими впечатлениями с «Континентом Сибирь». Так, по словам Анны Дуреевой из АН «Этажи», чем более информирован риелтор, чем больше он может рассказать о локации, в которой будет жить человек, о том, какие достопримечательности, парки и скверы есть рядом с домом, тем больше он вызывает доверие у клиентов.

«У нас много иногородних клиентов из Томска, Омска, северных регионов. Они не знают историю Новосибирска, и для них важно получить как можно больше информации. А для риелтора – это повод через историю завладеть вниманием клиента. Может быть, он не выберет жилье в данной локации, но он запомнит любопытные моменты, расскажет об этом своим знакомым и друзьям, которые, не исключено, заинтересуются и выберут свою квартиру здесь», – отметила Анна Дуреева.

Ее коллега из компании «Этажи» Александр Федореев отметил, что часто клиентов интересует именно архитектура. «Тем, кто «топит» за архитектуру, оригинальные фасады домов, важно знать, какие здания будут его окружать, вид на какие дома будет открываться из их окон. Поэтому такие экскурсии, погружающие в историю и архитектуру города, должны помочь в дальнейшем при общении с клиентами. Будет что рассказать, чем их дополнительно заинтересовать», – рассказал Александр Федореев.

Как отметила эксперт по работе с партнерами One Company Мирослава Трубченко, проект по знакомству специалистов недвижимости с историей и архитектурой Новосибирска будет продолжен. Риэлторов ждут экскурсии по всем районам города.