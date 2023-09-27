Жители Новосибирской области пожаловались прокурору на управляющие компании

Алёна Золотова
 
Жители Новосибирской области пожаловались прокурору на управляющие компании
Фото пресс-службы ГП РФ по СФО

Жители нескольких городов и районов Новосибирской области пожаловались заместителю Генерального прокурора РФ Дмитрию Демешину на управляющие компании и проблемы, связанные благоустройством территорий населенных пунктов.

Жители городов Искитим, Бердск, Черепаново, рабочего поселка Линево, а также Маслянинского и Искитимского районов Новосибирской области пожаловались заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрию Демешину на управляющие компании. Тема была поднята во время личного приема граждан замгенпрокурора в Искитиме.

Среди ключевых проблем жители назвали оказание некачественных коммунальных услуг управляющими организациями, а также необеспеченность территорий многоквартирных домов детскими игровыми площадками, отсутствие освещения на автомобильных дорогах и ненадлежащее состояние их покрытия. По каждому обращению будет организована проверка, а ход их исполнения и результат взяты под личный контроль Дмитрия Демешина.

Во время пребывания в Исктиме зампрокурора в том числе проинспектировал работу предприятия оборонно-промышленного комплекса региона — АО «Новосибирский завод искусственного волокна». Обеспечение социальных прав и гарантий работников обозначено как приоритетное направление деятельности прокуратуры.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» разобрался, стоит ли ожидать в Новосибирске рейтинг управляющих компаний.

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